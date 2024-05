München (www.fondscheck.de) - Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (ISIN DE000A2QDSG3/ WKN A2QDSG, I-Tranche; ISIN DE000A2QDSH1/ WKN A2QDSH, R-Tranche), der am 03.05.2021 von der Tigris Capital GmbH gemeinsam mit der Hansainvest als Kapitalverwaltungsgesellschaft, Hauck & Aufhäuser Lampe als Verwahrstelle und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds aufgelegt wurde, feiert heute sein 3-jähriges Jubiläum, so die Tigris Capital GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...