© Foto: Sascha Steinach - picture alliance / ZB



Eine Analyse von Goldman Sachs zeigt, dass Stoxx-600-Firmen über beispiellose 1,5 Billionen Euro an liquiden Mitteln verfügen. Dies entspricht einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber der Zeit vor der Pandemie."Die Bilanzen sind stärker denn je, und die europäischen Firmen sind jetzt, absolut und relativ gesehen, sehr preiswert", erklärt Goldman Sachs. Die Analyse hebt hervor, dass die Rendite aus freiem Cashflow in Europa bei etwa 6 Prozent liegt - mehr als einen Prozentpunkt höher als in den USA. Besonders profitabel zeigen sich die Sektoren Automobil, Rohstoffe und Finanzdienstleistungen. Goldman Sachs bevorzugt letztere zwei, da Aktionärsrenditen bei diesen nicht zu kurz kommen. "Die …