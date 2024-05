© Foto: picture alliance / Pawel Opaska/Shotshop



Kakao kannte kein Halten mehr und jagte von Rekord zu Rekord. Nichts schien diese Rallye aufhalten oder limitieren zu können. Doch der Spuk ist nun vorbei; zumindest vorerst. Kakao brach in den letzten Tagen massiv ein.Aus der Lethargie erwacht Lange Jahre bewegte sich Kakao seitwärts. Nur selten überwand Kakao dabei die wichtige Marke von 2.000 GBP je Tonne. Aber diese Ausbrüche gab es zwischenzeitlich immer mal wieder. Und so maß man auch dem Ausbruch zu Beginn des Jahres 2023 noch nicht viel Bedeutung bei, als Kakao einmal mehr über die 2.000 GBP lief und sich peu à peu von den 2.000 GBP absetzen konnte. Doch dann entwickelte die Bewegung unglaubliche Dynamik und sorgte so für eine …