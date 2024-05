Die Aktie des angeschlagenen Bayer-Konzerns hat sich in den letzten Tagen gut erholt und damit die Hoffnungen auf eine bald abgeschlossene Bodenbildungsphase untermauert. Nach einem Kursplus von über zwei Prozent am Vortag geht es auch zum Wochenschluss leicht nach oben. Sollten Anleger jetzt zugreifen?Für Unterstützung sorgten zuletzt Meldungen aus den Gerichtssälen. Innerhalb kurzer Zeit fielen zwei Urteile zugunsten Bayers aus, was bei den Anlegern auf positive Resonanz stieß.Rein aus technischer ...

