Die ABO Wind AG beendet in der Kalenderwoche 18 (22.04. bis 26.04.2024) das öffentliche Angebot für ihren neuen Green Bond 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) mit einem beeindruckenden Platzierungsergebnis von 65 Mio. Euro. Somit wurde die Anleihe, deren Zinskupon final auf 7,75% p.a. festgelegt wurde, aufgrund der hohen Investoren-Nachfrage um ganze 15 Mio. Euro aufgestockt. Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro soll in die Finanzierung von Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte der ABO Wind-Gruppe fließen. Der Prospekt der neuen Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383C76) der NEON EQUITY AG wurde in dieser Woche gebilligt. Schon ab dem 6. Mai 2024 kann die erste Anleihe der Beteiligungsgesellschaft ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro über Emittentin und Börse gezeichnet werden. Die NEON EQUITY-Anleihe hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich 10,00% p.a. verzinst. Der Emissionserlös sollen u.a. zum Ausbau des Beteiligungsportfolios der NEON EQUITY AG verwendet werden.

Die Schlote Holding GmbH und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) haben sich grundsätzlich auf Änderungen der Anleihebedingungen der Schlote-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YN256) geeinigt. ...

