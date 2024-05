München, Deutschland und Berlin, Deutschland und Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -Das International Talent Taiwan Office des National Development Council (Talent Taiwan) wird in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern des Ministeriums für digitale Angelegenheiten, dem Rat der taiwanesischen Handelskammern in Europa (ETCC), der Taipei Computer Association und CakeResume zwischen dem 6. und 12. Mai 2024 fünf persönliche Veranstaltungen in München, Berlin und Rotterdam durchführen. An dieser European Roadshow nehmen auch führende taiwanesische Halbleiterunternehmen und große Technologiefirmen wie TSMC, Nvidia und Micron teil, die virtuell ihre neuesten Anforderungen an die Rekrutierung von Talenten, Trends auf dem Arbeitsmarkt und Einblicke in die Karrieremöglichkeiten in Taiwans dynamischer Technologiebranche präsentieren.Talent Taiwan ist außerdem eine Partnerschaft mit CakeResume eingegangen, einer der größten asiatischen Plattformen für die Rekrutierung von Talenten im Technologiebereich, um die verfügbaren Stellenangebote der teilnehmenden Unternehmen auf ihrer speziellen Jobplattform zusammenzustellen. Von den Tausenden von Arbeitsplätzen, die diese Unternehmen zusammen anbieten, werden Talent Taiwan und CakeResume fast 100 Stellen anbieten, die speziell für ausländische Talente in Taiwans digitaler Technologie- und Halbleiterindustrie zur Verfügung stehen.Am 13. April veranstaltete Talent Taiwan erfolgreich ein Online Taiwan Career Forum als Vorschau auf die Roadshow. An dem virtuellen Seminar nahmen 130 internationale Talente aus verschiedenen Teilen der Welt teil, die sich nicht nur über Taiwan und seine Visaprogramme informierten, sondern auch wertvolle Einblicke in die zahlreichen beruflichen Möglichkeiten des Landes erhielten.Carmen Law, ehemalige Personaldirektorin für die APAC-Region von Google, und Coco Yap, Vertreterin für Geschäftsentwicklung von CakeResume, gehörten zu den Gastrednern, die den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis des taiwanesischen Arbeitsmarktes, der Karrieremöglichkeiten und der Strategien zur Nutzung von Soft und Hard Skills in der heutigen globalen Arbeitswelt vermittelten.Die European Roadshow findet vom 6. bis 12. Mai statt und zielt darauf ab, die soziale Inklusivität Taiwans, sein stetiges Wirtschaftswachstum und seine Entwicklung und vor allem seine zentrale Rolle als Asiens Drehscheibe für technologischen Fortschritt hervorzuheben. Fachleute, die nach Entwicklungsmöglichkeiten in Taiwan suchen, sind herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen und ein breiteres Spektrum an neuen Möglichkeiten zu entdecken.Für weitere Informationen zu den Events, gehen Sie bitte zu https://forms.gle/j7dfzEa7VU5WwKRL8danial@talent.nat.gov.twKontakt:Geschäftsführer Daniel Hadanial@talent.nat.gov.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2404258/banner_image_trip.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/talent-taiwan-bewirbt-die-halbleiter--und-digitalindustrie-auf-einer-european-roadshow-nach-deutschland-und-in-die-niederlande-um-den-austausch-von-talenten-zwischen-europa-und-taiwan-zu-fordern-302135769.htmlOriginal-Content von: Talent Taiwan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174739/5772112