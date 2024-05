PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag überwiegend Kursverluste verbucht. Eine positive Anlegerstimmung an der Wall Street und Zuwächse an den westeuropäischen Börsen konnten zum Wochenausklang nicht beflügeln. Besonders schwach schloss die Prager Börse. In Moskau gab es hingegen moderate Gewinne.

Der Prager PX sackte um 2,26 Prozent auf 1520,22 Punkte ab. Belastet wurde er vor allem vom Kurseinbruch der Komercni-Banka-Aktie . Deren Kurs brach um etwas mehr als zehn Prozent ein. Die Bank hatte für das erste Quartal einen kräftigen Rückgang des Nettogewinns gemeldet und die Markterwartungen enttäuscht. Zudem wurden die Titel am Freitag ex Dividende gehandelt, was zusätzlich auf den Aktienkurs drückte.

Ein moderates Minus verbuchte der Budapester Bux . Er gab zum Wochenausklang 0,18 Prozent auf 68 002,24 Punkte nach. Damit ging in Ungarn letztlich eine erfolgreiche Woche zu Ende, mit einem Wochenplus für den Bux von 1,4 Prozent. Als umsatzstärkster Wert verbilligten sich am Freitag die Papiere der OTP Bank um 0,8 Prozent.

In Warschau fiel der Wig-20 um 0,23 Prozent auf 2470,52 Zähler. Der breiter gefasste Wig verlor 0,21 Prozent auf 84 393,73 Einheiten. Die vier umsatzstärksten Titel waren am polnischen Aktienmarkt PKO Bank mit minus 1,1 Prozent, Dino Poland mit minus 0,8 Prozent, Bank Pekao mit minus 1,0 Prozent und PKN Orlen mit minus 0,5 Prozent.

In Moskau legte der RTS-Index dagegen um 0,57 Prozent auf 1184,68 Zähler zu./APA/ck/stw

