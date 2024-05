The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.05.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2024

.

ISIN Name

CA3024371088 FANDIFI TECHNOLOGY CORP.

CA6544846091 NIOCORP DEVELOPMENTS

US0256762065 AMER. EQU. INV. LIFE

US12430A1025 BUZZFEED INC. A DL-,0001

US7237871071 PIONEER NATURAL DL-,01

US74738N2027 QSAM BIOSCI. DL-,0001

