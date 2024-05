Auf der am heutigen Freitag stattgefunden Hauptversammlung der Deutsche Post AG in Bonn haben die Aktionäre mit überwältigender Mehrheit den Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zugestimmt. Wichtigster Tagesordnungspunkt dürfte für viele Investoren das Thema Dividende gewesen sein.Die Hauptversammlung hat erwartungsgemäß entschieden, eine unveränderte Dividende von 1,85 Euro je Aktie auszuschütten, was einer Gesamtausschüttung von rund 2,2 Milliarden Euro entspricht. Tobias Meyer, der Vorstandsvorsitzende ...

