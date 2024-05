Dass Silber für die Photovoltaikmodule eine wichtige Zutat ist, ist bekannt. Silber in der Industrie erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch Silber kann auch in Sachen Luftverschmutzung etwas bewirken. Viele Länder verwenden Silberjodid und können so die Wolkenbildung in trockenen Gebieten fördern. Silber kann aber auch die Luftverschmutzung verringern. Denn der Regen befördert die Luftverschmutzungsteilchen nach unten. Laut der Umweltorganisation der Vereinten Nationen ist die Luftverschmutzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...