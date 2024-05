Etwa 30.000 Anleger werden am morgigen Samstag nach Omaha pilgern, um an der Aktionärsversammlung von Warren Buffetts Beteiligungsholding Berkshire Hathaway teilzunehmen. Es ist die erste ohne Buffetts langjährigen Begleiter Charlie Munger, so dass die Stimmung wohl etwas gedämpfter sein wird als sonst. Auf diese Fragen werden die Anleger dennoch auf Antworten hoffen.

