DJ S&P Global erhöht Bonität der Türkei auf "B+" - Ausblick positiv

Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global hat die Bönitätsnote der Türkei auf "B+" von "B" angehoben, der Ausblick ist positiv. Die Koordination zwischen Geld-, Fiskal- und Einkommenspolitik habe sich nach den Kommunalwahlen in der Türkei verbessert, so die Begründung. S&P erwartet in den nächsten zwei Jahren steigende Portfoliozuflüsse und eine Verringerung des Leistungsbilanzdefizits. Weil die türkische Zentralbank die Abwertung der Lira aber begrenze, könnten die Fortschritte langsam vonstattengehen und der Aufbau von Reserven bescheiden ausfallen.

May 03, 2024 16:58 ET (20:58 GMT)

