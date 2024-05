KCAS Bio baut seine globale Reichweite weiter aus und hat Crux Biolabs (Melbourne, Australien) als Partner für die Bereitstellung harmonisierter spektraler Durchflusszytometrie in den USA, Europa und Australien ausgewählt. Die Allianz ermöglicht es KCAS Bio und Crux Biolabs, den globalen Bedarf der klinischen Forschung zu decken, indem sie fortschrittliche spektrale Durchflusszytometrie unter Verwendung der Cytek Aurora Plattform anbieten. Crux Biolabs wird voraussichtlich das erste CRO in Australien sein, das die spektrale Durchflusszytometrie für die klinische Forschung akkreditiert. Gemeinsam ist die Partnerschaft darauf ausgerichtet, der globale Anbieter der Wahl für ausgelagerte klinische Durchflusszytometrie zu sein.

KCAS Bio erreicht weiterhin sowohl die Wachstumsziele als auch ein stärker integriertes Kundenserviceangebot. KCAS Bio ist eine Partnerschaft mit Crux Biolabs eingegangen, einem führenden Anbieter von Durchflusszytometrie und bioanalytischen Dienstleistungen mit Sitz in Melbourne, Australien. KCAS Bio ist ein führendes internationales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das umfassende GLP-konforme bioanalytische und Biomarker-Entwicklungstests für die Biotech-, Pharma- und Zell-/Gentherapieindustrie anbietet. KCAS Bio bietet ein komplettes Spektrum an bioanalytischen Dienstleistungen an, von der Unterstützung bei der frühen Entdeckung bis hin zur Zulassung, und verfügt über Fachwissen in Bezug auf biologische (große Moleküle), synthetische (kleine Moleküle) und zell- bzw. gentherapeutische Arzneimittelkandidaten. KCAS Bio bietet seine Dienstleistungen von drei Standorten in Kansas City, KS, im Großraum Philadelphia, PA, und in Lyon, Frankreich, aus an.

John Bucksath, CEO von KCAS Bio, kommentierte: "Wir freuen uns, mit dem Team von Crux Biolabs zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Angebot an globaler Entwicklungsunterstützung für die von uns bedienten Branchen und Kunden zu beschleunigen. Wir sind entschlossen, die Partnerschaft über die Durchflusszytometrie hinaus zu unterstützen und arbeiten aktiv an den nächsten Schritten der Partnerschaft. KCAS Bio hat erhebliche Investitionen in die spektrale Durchflusszytometrie getätigt, einschließlich der Aufstellung von harmonisierten Cytek Aurora Zytometern bei Crux Biolabs. Wir sind weiterhin bestrebt, die besten wissenschaftlichen Talente der Branche für uns zu gewinnen, uns auf einen herausragenden Kundenservice zu konzentrieren und unsere globale Reichweite durch weitere Übernahmen und Partnerschaften zu erhöhen. Mit unserem Investor Vitruvian Partners sind wir optimal aufgestellt, um in unsere Mitarbeiter zu investieren und erstklassige Dienstleistungen für unseren wachsenden Kundenstamm zu erbringen. Die Partnerschaft mit Crux Biolabs ermöglicht unseren gemeinsamen Kunden den Zugang zu erweiterter operativer Expertise und geografischer Reichweite, um den wachsenden F&E-Bedarf der von uns bedienten Branchen zu decken."

Stefan Cross, CEO von Crux Biolabs, kommentierte: "Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit KCAS Bio und unsere gemeinsame Fähigkeit, erstklassige Dienstleistungen für die Biopharma- und Pharmaindustrie anzubieten. Als bioanalytisches Full-Service-CRO in Australien ist Crux Biolabs gut positioniert, um Sponsoren und Kunden während des gesamten Prozesses der klinischen Prüfung zu unterstützen von der vorklinischen bis zur vollständigen klinischen Entwicklung. Australien ist bekannt für seine vorteilhaften Möglichkeiten für klinische Studien der Phase 1, und diese Allianz wird es unseren Kunden ermöglichen, Durchflusszytometrie-Assays für den Einsatz während des gesamten Lebenszyklus klinischer Studien zu entwickeln. Die Etablierung gemeinsamer Praktiken und die Verwendung einer harmonisierten Cytek Aurora Plattform für die spektrale Durchflusszytometrie mit KCAS Bio wird unseren bestehenden und neuen Kunden ein einzigartiges und branchenführendes Angebot bieten."

Weitere Informationen:

Über KCAS Bio - KCAS Bio ist ein führender internationaler Anbieter von bioanalytischen und Labordienstleistungen, der umfassende GLP- und GCP-konforme Entwicklungsdienstleistungen von der frühen Forschungsphase bis zur Marktzulassung und darüber hinaus anbietet. Als eines der wenigen CROs, die sowohl die Entwicklung großer als auch kleiner Moleküle anbieten und über umfangreiche Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen, bietet KCAS Bio seinen Kunden, die sowohl wissenschaftliche Expertise als auch einen hervorragenden Kundenservice suchen, einen wirklich differenzierten Ansatz. Der Hauptsitz von KCAS Bio befindet sich in Olathe, Kansas, im Großraum Kansas City, KS, und wird von mehr als 360 Mitarbeitern unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.KCASBio.com.

Vitruvian Partners - ein führender internationaler Wachstumsinvestor mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Miami, San Francisco, Madrid, München, Luxemburg, Mumbai, Singapur und Shanghai sowie aktiven Fonds im Wert von 20 Mrd. c$. Vitruvian hat KCAS Bio im April 2021 übernommen und hat die internationale Expansion des Unternehmens unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.vitruvianpartners.com.

Über Crux Biolabs - Crux Biolabs, ein australisches bioanalytisches Labor, bietet eine breite Palette von GCLP/GCP-konformen Dienstleistungen an. Diese Dienstleistungen umfassen die PBMC-Verarbeitung, Pharmakodynamik (einschließlich Biomarker-, Durchflusszytometrie-, ELISpot- und Anti-Wirkstoff-Antikörper-Assays) und Pharmakokinetik für große und kleine Moleküle, die alle auf die klinische Forschung zugeschnitten sind. Unser Team von hochqualifizierten Wissenschaftlern in unserem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor in Melbourne, Victoria, ist auf die Entwicklung und Validierung verschiedener Biomarker- und Zelltests spezialisiert. Wir bieten auch ausgewählte Dienstleistungen aus unserem Labor in Sydney, New South Wales, an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.cruxbiolabs.com.

