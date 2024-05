MOGAS trauert um seinen geliebten Vorsitzenden und Gründer Vincent Louis Mogas, der am 2. Mai 2024 in Houston, Texas, verstorben ist. Louis widmete sein Leben dem Aufbau eines Ventilherstellungsgeschäfts und einer Unternehmenskultur, die für Güte stand.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240503342124/de/

V. Louis Mogas, Founder and Chairman of MOGAS Industries (1939 2024)

MOGAS Industries wurde im Mai 1973 gegründet, als Louis Mogas eine kleine Werkstatt in Houston kaufte. Bald darauf erwarb er die Rechte zur Wartung und Herstellung von Kugelhähnen von Cameron Iron Works. Unter der Führung von Mogas untersuchte das Unternehmen Ventilausfälle und richtete eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung ein, die Ventile für spezifische Anwendungen anpasste. Seit 2000 hat MOGAS Verkaufs- und Serviceniederlassungen in Australien, China, Europa, Kanada, Südamerika, dem Nahen Osten und Indien gegründet.

Von Anfang an führte Louis Mogas Geschäftsverhaltensweisen ein, die zum Fundament der Kernwerte des Unternehmens wurden jeder ist CEO von etwas, Arbeit soll Spaß machen, das Richtige tun um nur einige zu nennen. Seine Überzeugung, dass Arbeit Spaß machen und ehrenhaft sein kann, und dass es bei MOGAS nur ein Team gibt, steht auch heute noch hinter den Geschäftsprinzipien des Unternehmens.

Mogas erhielt zwar viele Unternehmensauszeichnungen, darunter The Inc. 500 Fastest Growing Private Companies, mehrere Best Companies to Work For in Texas, Vendor Excellence, Texas Family Large Business of the Year Finalist und Best Quality Product, aber am stolzesten ist er auf die philanthropischen Aktivitäten seiner Familie und der Mitarbeiter, die Spenden sammeln und ehrenamtliche Beiträge leisten, unter anderem für Ronald McDonald House Houston, The Periwinkle Foundation, Camp for All, National Multiple Sclerosis Association und mehrere Schulen im Bezirk Houston. Im Jahr 2017 wurde Louis Mogas als herausragender Alumni an der Texas A&M University, Kingsville, für die Schaffung des Mogas Family Perseverance Scholarship Endowment geehrt. MOGAS Industries vergibt auch Stipendien und Bildungszuschüsse an Mitarbeiter und deren Kinder und betreut Sommerpraktikanten.

Die Familie von Louis Mogas, das Führungsteam von MOGAS und unsere Mitarbeiter weltweit trauern um den Verlust eines außergewöhnlichen Mannes, dessen Führung nur von seiner Leidenschaft und Begeisterung für das Leben und die Dienstleistung an anderen übertroffen wurde. Wir tragen die Lehren, die Louis mit uns geteilt hat, in unseren Herzen und werden sein Vermächtnis durch unsere Arbeit und unser Leben weiter in die Welt tragen.

"Lebe deine Werte immer in deiner Arbeit vor, damit du am Ende eines jeden Tages stolz auf dich sein kannst, wenn du nach Hause fährst." Louis Mogas

ÜBER MOGAS INDUSTRIES, INC.

MOGAS Industries ist das zuverlässigste Unternehmen im Bereich der Schwerlasttechnik und bietet Schwerlastventile, Oberflächentechnik/Beschichtung, modulare Prozesseinheiten und Kundendienst. Unsere weltweit renommierten, anwendungsspezifischen Produkte und Dienstleistungen sind branchenführend, wenn es um kritische Anwendungen in den Bereichen Energie, Bergbau, Öl und Gas, Raffinerie, Chemie/Petrochemie, Zellstoff und Papier sowie Spezialindustrien geht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240503342124/de/

Contacts:

marketing@mogas.com