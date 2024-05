Krypto News: Rekord-Quartal - diese Indikatoren wecken Fantasie

In bearischen Marktphasen tendieren Anleger dazu, schnell alles in Frage zu stellen und sich von der Angst leiten zu lassen. Die Fragen, ob Kryptowährungen gescheitert sind oder ob es nie wieder einen Bullenmarkt geben wird, sind häufige emotionale Reaktionen auf signifikante Kursrückgänge. Auch in der jüngsten Marktphase erlebten wir mitunter Skepsis und Resignation. Trotz einer Korrektur von rund 25 Prozent vom Allzeithoch sollten Anleger jedoch nicht vorschnell handeln. Emotionen wie Angst können die Entscheidungsfindung trüben. Rationales Handeln ist gefragt. Hier scheint es ratsam, einen kühlen Kopf zu bewahren und auf Indikatoren zu achten, die ein realistischeres Bild vom Zustand des Marktes geben.

Denn nach einem Rekord-Quartal in gewissen Metriken sind die Aussichten für Kryptowährungen möglicherweise besser denn je.

Krypto Prognose: Analyst zeigt bullische Indikatoren

Im ersten Quartal 2024 haben verschiedene Indikatoren deutlich gemacht, dass es trotz allgemeiner Marktunsicherheiten gute Gründe für einen positiven Ausblick auf den Kryptomarkt gibt. Verschiedene Rekorde wurden gebrochen, die die wachsende Akzeptanz und das zunehmende Vertrauen in Krypto hervorheben. So stellt der folgende Analyst diverse Metriken zur Krypto-Adoption vor, auf die wir näher eingehen wollen.

Don't let Jeo Boden shake your confidence.



Q1 brought us:

+ Record stablecoin market cap ($160b)

+ Record developer library downloads (25m)

+ Record active addresses & txns (scaling works)

+ Record mobile wallet uses (27m, UX is crushing)

+ Record institutional inflows (ETFs) pic.twitter.com/FYUfJzwp4G - Ryan Selkis (d/acc) (@twobitidiot) April 30, 2024

Rekordmarkt-Kapitalisierung von Stablecoins (160 Milliarden US-Dollar):

Die hohe Marktkapitalisierung von Stablecoins zeigt eine starke Nachfrage und ein breites Vertrauen in diese als sichere Anlagealternative innerhalb der Kryptowelt. Stablecoins bieten eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und Kryptomärkten, indem sie die Volatilität minimieren und Transaktionen stabilisieren. Dieser Rekordwert deutet darauf hin, dass sowohl Privatanleger als auch Institutionen vermehrt auf Stablecoins setzen, um Marktrisiken zu managen und Zahlungen effizient abzuwickeln. Zugleich sind Stablecoins eben häufiges Ziel, um Kapital zu parken, bevor dieses in Kryptowährungen fließt.

Rekordanzahl an Downloads von Entwicklerbibliotheken (25 Millionen):

Eine hohe Anzahl an Downloads von Entwicklerbibliotheken zeigt, dass eine wachsende Zahl von Entwicklern aktiv an Krypto- und Blockchain-Projekten arbeitet. Dies fördert die Innovation und Verbesserung der Technologie, was langfristig die Robustheit und Funktionalität des gesamten Ökosystems stärkt. Der Rekord spiegelt ein gesundes Interesse und Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit und Erweiterbarkeit der Blockchain-Technologie wider. Auch in Bärenmärkten oder bearishen Marktphasen arbeiten Entwickler weiter an den Projekten.

Rekordanzahl aktiver Adressen und Transaktionen:

Eine Zunahme der aktiven Adressen und Transaktionen auf der Blockchain signalisiert eine breitere Adoption und eine effektive Skalierbarkeit der Netzwerke. Dies ist ein positiver Indikator für die Nutzungstiefe und das Wachstum des Marktes. Denn dies zeigt, dass die Technologie nicht nur mehr Benutzer anzieht, sondern auch in der Lage ist, deren Aktivitäten effizient zu unterstützen. Skalierbarkeit ist für die langfristige Vitalität und Akzeptanz von Kryptowährungen entscheidend. Immer mehr Blockchains machen hier erhebliche Fortschritte:

Rekordnutzung mobiler Wallets (27 Millionen):

Die steigende Nutzung mobiler Wallets deutet auf eine verbesserte Benutzererfahrung und eine größere Zugänglichkeit der Technologie hin. Dies erleichtert nicht nur den täglichen Gebrauch von Kryptowährungen für eine breite Nutzerbasis, sondern fördert auch die allgemeine Adoption. Eine einfache und intuitive Handhabung ist essenziell, um Kryptowährungen von einer Nischenanwendung zu einem alltäglich genutzten Instrument zu transformieren.

Institutionelle Zuflüsse (Rekord bei ETFs):

Institutionelle Zuflüsse, besonders in Form der im Januar in den USA zugelassenen ETFs, sind ein starkes Signal für das Vertrauen und das Interesse von großen Finanzakteuren am Kryptomarkt. ETFs ermöglichen es Investoren, auf einfache und regulierte Weise in Kryptowährungen zu investieren, was die Tür für umfangreichere Kapitalströme öffnet. Viele Analysten sehen institutionelle Zuflüsse als Gamechanger für den nächsten Bullenmarkt. Weiterhin dürfte der tägliche Netto-Inflow der ETFs stark beobachtet werden.

