Demonstrationen für eine sogenanntes "Kalifat" in Hamburg; für muslimische Schüler in Niedersachsen ist der Koran wichtiger als deutsche Gesetze, mehr als 45 Prozent sehen bei einer Umfrage einen islamischen Gottesstaat als beste Staatsform an. In sozialen Medien bemühen islamistische Influencer sich massiv um Jugendliche. Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat eine Tiktokisierung des Islamismus festgestellt. Der D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...