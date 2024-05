Katastrophaler Jahresauftakt an Chinas Börsen: Während weltweit eine Aktienhausse tobte, enttäuschte der Leitindex Hang Seng die Investoren mit einer Seitwärtskonsolidierung. Positive Konjunkturaussichten und Stützungsmaßnahmen der Regierung in Peking treiben die Anleger zurück an den chinesischen Aktienmarkt - ist das jetzt die Trendwende oder nur FOMO?Ein nicht unbekanntes Börsenphänomen: FOMO - Fear of missing out, also die Angst, eine Aktienrally zu verpassen - beflügelte bereits Ende 2022 die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...