Airbnb, Inc. (ABNB) schloss die letzte Handelssession bei 159,71 $, was einer Steigerung von 0,87 % gegenüber dem letzten Handelstag entspricht und somit hinter dem Gewinn des S&P 500 von 1,26 % lag. Die Aktien des Unternehmens hatten in den letzten vier Wochen einen Verlust von 0,32 % zu verzeichnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...