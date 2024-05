Bitcoin News: Starkes Comeback! So reagieren Krypto-Wale

In den letzten 24 Stunden steigt der Bitcoin wieder um rund 5 Prozent. Damit gibt es das Comeback der Bullen, nachdem der April blutrot endete. Nun erholt sich Bitcoin wieder über 62.700 US-Dollar. Das Comeback verläuft eindrucksvoll und die Bodenbildung könnte nun einen Abschluss finden. Gibt es aktuell also die letzte Chance, günstig in Bitcoin zu investieren und hier ein Engagement vor dem nächsten Allzeithoch aufzubauen?

Wer die Frage des Markttimings beantworten möchte, muss auch einen Blick auf die Transaktionen der Krypto-Wale werfen. Während Retail eben noch gar nicht wieder richtig im Kryptomarkt aktiv ist, sind es diese Akteure, die mit den Transaktionen vornehmlich die Kurse bewegen. Wie reagieren die Krypto-Wale also auf das jüngste Comeback?

Bitcoin-Wale wieder bullischer

Bitcoin whales accumulated 47K $BTC in the past 24 hours. We're entering a new era. pic.twitter.com/SXgzToN8GU - Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 3, 2024

Bitcoin-Wale haben innerhalb der letzten 24 Stunden 47.000 BTC angehäuft, was auf eine neue Ära im Markt hindeutet. Dieses signifikante Engagement der Großinvestoren könnte darauf hinweisen, dass sie den jüngsten Kursrutsch als ideale "Buy-the-Dip"-Gelegenheit betrachten. Solch ein strategisches Vorgehen zeigt, dass erfahrene Marktteilnehmer die aktuellen Preise als unterbewertet einschätzen und langfristiges Potenzial in Bitcoin sehen. Zunächst warteten die Wale dabei in der letzten Korrektur ab. Die zunehmende Panik nach dem FOMC-Treffen wurde dann aber zum Kauf genutzt. Hier könnte es sich um eine Übertreibung des Markts gehandelt haben. Wale werden wieder bullischer und zeigen sich maßgeblich für das Comeback beim Bitcoin Kurs verantwortlich.

Die jüngste Erholung lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen: Schlechte wirtschaftliche Daten haben den Dollarindex (DXY) belastet, was zu einer Risikobereitschaft der Anleger geführt hat. Zusätzlich steigt die Wahrscheinlichkeit für quantitative Lockerungen in der Geldpolitik und Zinssenkungen, was riskante Vermögenswerte antreibt. Bitcoin hat sich damit wieder auf über 62.000 US-Dollar gekämpft. Doch interessanterweise könnten zunächst Altcoins sogar vielversprechender sein.

Die jüngste Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) markierte laut dem Analysten Michael van de Poppe womöglich den Tiefpunkt für die Märkte, der Aufschwung im Altcoin-Markt hat bereits begonnen.

Terrible economic data -> $DXY down, additionally the case for QE and rate cuts will increase and therefore risk-on assets rally.Bitcoin back to $61.6K.



FOMC was the low for the markets and altcoin bull market has started. pic.twitter.com/uVZxaYUwlM - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 3, 2024

Auch beim Bitcoin wird es spannend zu beobachten, wie weit die Erholung fortschreiten wird. Viele Analysten präferieren hier eine Seitwärtsbewegung in der zuletzt etablierten Range. Sollte der Bitcoin-Kurs erneut die Marke von 70.000 US-Dollar erreichen, könnte ein massiver Short-Squeeze bevorstehen. Bei diesem Kurswert würden nach On-Chain-Daten etwa 10 Milliarden US-Dollar an Short-Positionen liquidiert werden.

If Bitcoin goes back up to $70,000, approximately $10 billion USD in shorts will be liquidated! pic.twitter.com/lXPSBUgmoj - Dr. Johannes Reeg (@johannesreeg) May 1, 2024

Ein Short-Squeeze tritt auf, wenn der Kurs eines Vermögenswerts plötzlich stark steigt, wodurch Leerverkäufer gezwungen werden, ihre Positionen zu decken. Dies führt zu einer weiteren Aufwärtsbewegung des Preises, da die Nachfrage nach dem Vermögenswert zunimmt und die Verkäufer gezwungen sind, zu höheren Preisen zurückzukaufen.

Langfristige Chance für Bitcoin: jetzt noch BTC kaufen?

Der führende Analyst Willy Woo prognostiziert, dass Bitcoin sich noch in einem frühen Stadium der weltweiten Akzeptanz befindet, vergleichbar mit dem Internet im Januar 1999. Seiner Meinung nach ist dies ein Indikator dafür, dass Investoren Stand jetzt noch immer zu den Pionieren gehören. Ist es zu spät, in Bitcoin zu investieren? Laut Willy Woo ist die klare Antwort also "Nein".

Diese Einschätzung basiert auf der Adoptionsrate von Bitcoin, die mit historischen Entwicklungen verglichen wird. Obwohl der Kryptomarkt volatil ist, bleibt Woo langfristig optimistisch. Dieser argumentiert, dass der aktuelle Stand von 4,7 Prozent weltweiter Bitcoin-Adoption bedeutet, dass die Hauptnutzung noch vor uns liegt. Dieses Verständnis könnte Investoren ermutigen, Bitcoin als langfristige Anlagestrategie zu betrachten und von den potenziellen zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten zu profitieren. In Anbetracht der steigenden globalen Akzeptanz von Kryptowährungen ist es demnach wahrscheinlich, dass Bitcoin weiter an Wert gewinnen wird, da die Nutzung und Akzeptanz immer weiter zunimmt.

Bitcoin is at 4.7% world adoption, this is the same as Jan 1999 for Internet Adoption.



You are still early… and that's backed by the best data available. https://t.co/bq9P50Nban pic.twitter.com/dyyRSFLrC3 - Willy Woo (@woonomic) May 3, 2024

Die Aussicht auf eine breite Akzeptanz von Bitcoin erscheint auch vielversprechend, da Bitcoin-Spot-ETFs weltweit die Nachfrage ankurbeln. Diese Finanzprodukte machen den Zugang zu Bitcoin für viele Anleger einfacher und erhöhen die Liquidität des Marktes. Nicht nur in den USA, sondern auch in Hongkong, Australien und Co. folgen ETFs. Gleichzeitig ist das Angebot an Bitcoin begrenzt, was aufgrund seiner algorithmischen Natur zu einer steigenden Knappheit führt. Diese Kombination aus steigender Nachfrage und begrenztem Angebot macht die Massenadoption von Bitcoin noch attraktiver.

99BTC statt Bitcoin: Das müssen Anleger wissen

Im digitalen Währungsmarkt ist 99Bitcoins aktuell eine spannende Alternative, über den Bitcoin als Basis-Investment hinaus. Abseits des Mainstreams bietet das Projekt eine einzigartige Möglichkeit, Bildung und Einkommen zu verbinden. Mit einem innovativen Learn-2-Earn-Ökosystem lockt es bereits eine starke Community an. Diese Kombination aus echtem Mehrwert und einem dynamischen Geschäftsmodell hebt 99Bitcoins von anderen Altcoins ab. Der aktuelle Presale, der bereits über eine Million US-Dollar eingesammelt hat, unterstreicht das wachsende Interesse.

Die Plattform bietet nicht nur eine Fülle an Bildungsinhalten, sondern auch die Chance, durch aktive Teilnahme und Lernen Kryptowährungen zu verdienen. Dieser ganzheitliche Ansatz stärkt nicht nur das Verständnis für Kryptowährungen, sondern bietet auch Möglichkeiten für passives Einkommen. Damit dürfte 99BTC immer spannender werden und mehr Interesse im Vorverkauf wecken. Denn die Kombination von Bildung und passivem Einkommen dürfte für viele Anleger verlockend klingen.

Mit einer transparenten Roadmap und klaren Zukunftsplänen positioniert sich 99Bitcoins als führende Plattform für Wissen und Belohnungen im Kryptosektor. Wer also auf der Suche nach einer innovativen Investitionsmöglichkeit ist, sollte einen genaueren Blick auf 99Bitcoins werfen.

