Aktien Wochenrückblick - insgesamt trotz diverser Quartalsmeldungen wenig passiert. Einzelaktien mit Ausschlägen, aber der Gesamtmarkt bewegte sich im FED-Schatten wenig. Zinssenkungen werden auf die lange Bank geschoben - und die Anleger gewöhnen sich dran. Und trotzdem könnte der Allerweltsspruch" Sell in May and go away" - empirisch sowieso eher zweifelhaft - sich in diesem Jahr als nur zweitbeste Strategie darstellen. Und wie gewohnt letzten Samstag der Wochenrückblick: Wochenrückblick Aktien KW 17 war's das mit der Konsolidierung? News: Ballard Power. Endor. Encavis. USU Software. SFC Energy. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...