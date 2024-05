Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Experts Live Europe, eine führende Konferenz für IT-Fachleute und Technologiebegeisterte, freut sich, Samantha Alleyne als Hauptrednerin für die kommende Veranstaltung in Budapest anzukündigen. Auf der Konferenz, die vom 23. bis 25. September 2024 stattfindet, wird Alleyne, die erste weibliche Stormtrooperin in den Star Wars-Filmen, Einblicke in ihre einzigartige Reise durch die Welt des Films und darüber hinaus geben.Samantha Alleyne hat mit ihrer Rolle als weiblicher Stormtrooper in den legendären Star Wars-Filmen Geschichte geschrieben, Grenzen durchbrochen und Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert. Ihre Anwesenheit bei der Experts Live Europe (https://www.expertslive.eu/) verspricht, das Publikum mit Geschichten von hinter den Kulissen einer der beliebtesten Sagas der Filmgeschichte zu fesseln."Wir freuen uns sehr, Samantha Alleyne als Hauptrednerin bei der Experts Live Europe begrüßen zu dürfen", sagte Isidora Katanic, Microsoft Most Valuable Professional und Leiterin der Experts Live Europe. "Ihre bahnbrechende Rolle in den Star-Wars-Filmen hat einen unglaublichen Eindruck in unserer Kultur hinterlassen, und wir fühlen uns geehrt, dass sie ihre Geschichten mit unserer Experts Live-Community teilt, von denen viele echte Star-Wars-Fans sind."Samantha Alleyne hat in ihrer vielseitigen Karriere in verschiedenen Film- und Fernsehprojekten mitgewirkt, darunter in allen 5 Star-Wars-Filmen der Disney-Ära. Sie hat über 15 verschiedene Charaktere gespielt, darunter "Allie Samta", eine X-Wing-Pilotin, in Star Wars: The Rise of Skywalker (2019). Außerdem trat sie als imperiale Stormtrooperin in mehreren Episoden der hochgelobten Disney+-Serie "Andor" auf und spielte eine Amazone in Wonder Woman 1984 (2020)."Ich freue mich sehr darauf, während der Keynote mit den Teilnehmern von Experts Live Europe in Kontakt zu treten und ihnen inspirierende Geschichten zu erzählen, die sie mit anderen Star Wars-Fans teilen können, und persönlich Postkarten zu signieren, die sie für ihre Freunde, Kollegen und Familie mit nach Hause nehmen können", sagte Samantha Alleyne.Weitere Informationen zu Experts Live Europe und zur Anmeldung für die Konferenz finden Sie unter www.expertslive.eu. (http://www.expertslive.eu/)Informationen zu Experts Live Europe:Experts Live Europe ist eine Tech-Konferenz für IT-Profis und Technologie-Enthusiasten, die Experten aus der ganzen Welt zusammenbringt, um Wissen, Erkenntnisse und Best Practices im Bereich der Microsoft-Technologien mit Schwerpunkt auf Cloud, Rechenzentrum, Sicherheit, künstliche Intelligenz und moderne Arbeitsplatzlösungen auszutauschen. Registrieren Sie sich noch heute unter www.expertslive.euMedienkontakt:Isidora KatanicHead of Experts Live Europeexpertslive@izzyevents.chLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2403675/Experts_Live_Europe_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/samantha-alleyne-die-erste-weibliche-stormtrooperin-in-den-star-wars-filmen-ist-hauptrednerin-bei-experts-live-europe-2024-302135098.htmlPressekontakt:+41797954981Original-Content von: Experts Live Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174740/5772213