Gold entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr positiv. Erfahren Sie die Hintergründe und welche Anlageprodukte zur Verfügung stehen. Gold dient den Menschen seit Jahrtausenden als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel, Schmuck und wird heute auch in der Industrie, Medizin und Raumfahrt genutzt. Es ist ein seltenes Edelmetall. So beträgt die bis Ende 2022 geförderte Goldmenge etwa 208.875 Tonnen, was einem Würfel mit einer Kantenlänge von nur 22,12 Metern entspricht. Während die meisten Menschen in den westlich geprägten Ländern das meiste Geld auf dem Konto belassen, investieren sie es in Regionen mit hoher Inflation hauptsächlich in Gold. Auf diese Weise schützen sie ihr …