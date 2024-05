Die Rally am Kryptomarkt pausiert dieser Tage, nach dem Bitcoin-Halving warten die Bullen nun auf frische Impulse. DER AKTIONÄR geht aber davon aus, dass das Momentum bald zurückkehrt.Gemessen an der Kursentwicklung war das mit Spannung erwartete Bitcoin-Halving in den frühen Morgenstunden des 20. April ein Non-Event. Nach kräftigen Schwankungen im Vorfeld pendelte die Digitalwährung nach dem wichtigen Termin tagelang um die 65.000-Dollar-Marke. Zum Start in die neue Woche ist sie kurzzeitig wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...