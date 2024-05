RHEINMETALL

Mit über 18.000 Zählern im Deutschen Aktienindex fühlen sich manche Anleger unwohl. Die Rally beeindruckt, doch sie ist nicht so stabil wie es scheint. Daniel war in dieser Woche zu Gast bei NTV in der Telebörse, wo wir natürlich die jüngsten Schwankungen an den Märkten besprochen haben. Unsere Depots haben wir in den vergangenen Wochen "Sommerfest" gemacht. In unserem Depot Markenwert Marathon haben wir starke Positionen wie Mercedes, Amazon oder BNP Paribas reduziert, teilweise mit bis zu 300 ...

