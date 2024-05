Jetzt in Bitcoin investieren? Drei unschlagbare Argumente

Die Entscheidung, in Kryptowährungen zu investieren, ist psychologisch komplex und oft von Unsicherheit und dem Gefühl des Zu-Spät-Kommens geprägt. Anleger stehen regelmäßig vor der Frage, ob es noch sinnvoll ist, zu aktuellen Preisen einzusteigen, besonders nach signifikanten Kursanstiegen. Bei Marken wie 10.000 oder 30.000 US-Dollar haben viele bereits gezögert und befürchtet, dass sie den optimalen Einstiegszeitpunkt für verpasst haben und nun zu hohe Preise zahlen müssen. Diese Angst verstärkt sich nur, wenn die Preise weiter steigen, wie jetzt bei 63.000 US-Dollar. Dies wird durch FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, intensiviert. Diese Angst kann irrationales Handeln fördern, da Anleger den Markt emotional und nicht rational bewerten.

Deshalb kann es hilfreich sein, auf diverse, fundamentale Indikatoren zu schauen. Macht es im Mai 2024 noch Sinn, in Bitcoin zu investieren?

Bitcoin Prognose: Retail ist noch nicht (vollständig) zurück

Retail-Investoren sind bislang noch nicht vollständig in den Kryptomarkt zurückgekehrt, doch durch die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs könnte sich dies mittelfristig ändern. Diese ETFs verbessern die Zugänglichkeit für eine breitere Anlegerschaft erheblich, da sie eine einfache und gewohnte Methode bieten, in Bitcoin zu investieren, ohne sich mit den technischen Aspekten auseinandersetzen zu müssen. Durch die Integration in traditionelle Finanzmärkte, wo ETFs bereits ein etabliertes Anlageinstrument sind, wird es für Einsteiger und weniger technikaffine Investoren leichter, Zugang zum Bitcoin-Markt zu erhalten. Dies könnte die Teilnahmebereitschaft erhöhen und eine neue Welle von Investitionen aus dem Retail-Segment anziehen. Wenn Retail dann endlich in den Kryptomarkt zurückkehrt, dürfte dies schnell FOMO und eine Neubewertung vieler Kryptos - inklusive Bitcoin - bedeuten.

New retail is here - but in bitcoin not crypto, trading bitcoin ETFs. https://t.co/bQvcZvRdlv - Alex Krüger (@krugermacro) May 2, 2024

Bitcoin Halving macht BTC knapper als Gold

Der zweite Grund, der für eine mittelfristig optimistische Einschätzung des Bitcoin-Marktes spricht, ist das kürzlich erfolgte Bitcoin-Halving im April. Diese regelmäßige, vorhersehbare Reduzierung der Block-Belohnung von Bitcoin - von 6,25 auf 3,125 BTC - hat das Angebotswachstum der Kryptowährung wieder einmal halbiert. Dieser Mechanismus vermindert die Rate, mit der neue Bitcoins erzeugt werden. Damit wird Bitcoin noch seltener. Nach dem Stock-to-Flow-Modell (S2F) ist Bitcoin nun sogar seltener als Gold, was seine Attraktivität als "hartes" Asset steigert. In Zeiten einer sich manifestierenden Inflation suchen Investoren verstärkt nach sicheren Anlagehäfen, die ihr Vermögen schützen können. Bitcoins verknappendes Angebot und seine Eigenschaften als nicht-inflationierbares Asset unterstützen ein bullisches Narrativ.

Die Psychologie der Massen

Das dritte Argument für eine positive Entwicklung des Bitcoin-Marktes liegt in der sich selbst verstärkenden Natur von Preissteigerungen und der Psychologie der Massen. Wenn die Preise steigen und ein neues Allzeithoch erreichen, wird dies durch das bullische Momentum mehr Käufer anziehen. Die Aussicht auf potenziellen Reichtum verleitet viele dazu, in den Markt einzusteigen, getrieben von der Furcht, eine einmalige Chance zu verpassen. Diese FOMO-Rallye wird durch das zunehmend knappe Angebot von Bitcoin und die steigende institutionelle Nachfrage weiter befeuert. In diesem Umfeld, wo das Angebot begrenzt und die Nachfrage sowohl von Einzelinvestoren als auch institutionellen Akteuren hoch ist, sind die Bedingungen ideal für das nächste Bitcoin-Allzeithoch. Die Kombination aus knappem Angebot, institutioneller Nachfrage und massenpsychologischem Antrieb könnte somit entscheidend zu weiteren Preissteigerungen beitragen.

99Bitcoins: Perfekte Beimischung neben Bitcoin?

Im dynamischen Kryptomarkt steht 99Bitcoins als spannende, risikoaffine Ergänzung zu traditionellen Anlagen wie Bitcoin, die natürlich im Zentrum jedes Krypto-Portfolios stehen. Dieses innovative Projekt kombiniert Bildung mit Einkommensmöglichkeiten und bringt eine frische Perspektive in den Kryptomarkt.

Das Herzstück von 99Bitcoins ist das Learn-2-Earn-Modell, welches das traditionelle Konzept von Krypto-Investitionen erweitert. Nutzer können durch den Erwerb und die Vertiefung von Krypto-Kenntnissen direkt monetär belohnt werden. Dieses Modell bietet eine aktive Beteiligung am Krypto-Ökosystem und fördert gleichzeitig die Bildung der Anleger, was langfristig zur Stärkung ihres Portfolios beitragen kann. Dabei fungiert Learn-2-Earn quasi als Weiterentwicklung von Play-2-Earn und Move-2-Earn.

Direkt zum 99Bitcoins Presale

Der erfolgreiche Presale, bei dem bereits über eine Million US-Dollar eingesammelt wurde, zeigt das starke Vertrauen in das Potenzial von 99Bitcoins. Dies, zusammen mit einer robusten Community von über 700.000 Followern, signalisiert ein hohes Engagement. Seit vielen Jahren ist 99Bitcoins bereits bekannt und hat sich eine starke Reputation respektive Community aufgebaut - nun folgt der nächste Schritt mit dem Presale und Aufbau eines Learn-2-Earn-Ökosystems.

Direkt zum 99Bitcoins Presale

Für Anleger, die ihre Krypto-Portfolios erweitern möchten, bietet 99Bitcoins eine attraktive Mischung aus Bildung, Einkommen und Staking. Da der Preis bei 99BTC in den nächsten 72 Stunden steigt und die Staking-Rendite aktuell bei über 1750 Prozent liegt, spricht viel für eine zeitnahe Due-Diligence. Wer sich für 99BTC entscheidet, kann innerhalb weniger Minuten via Token-Swap über die offizielle Website investieren.

Direkt zum 99Bitcoins Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.