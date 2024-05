Dogwifhat: 5 $ im Mai 2024? WAI explodiert auf 1 Mio. $

Kräftige Gewinne erleben wir in den letzten 24 Stunden am digitalen Währungsmarkt. Der stärkste Performer in der Top 100 in diesem Zeitraum ist Dogwifhat (WIF). Der Solana-Meme-Coin pumpt erneut kräftig, sodass sich die Kursgewinne in diesem Zeitraum auf über 20 Prozent belaufen. Auch auf Wochensicht klettert WIF deutlich ins Plus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 3,3 Milliarden US-Dollar und erneut könnte die Bodenbildung einen Abschluss gefunden haben. Wenn jetzt bullisches Momentum in den Gesamtmarkt zurückkehrt, könnte auch WIF auf ein neues Allzeithoch über 5 US-Dollar pumpen - womöglich noch im Mai 2024.

Während Dogwifhat also Momentum aufbaut und hier Meme-Coins erneut von einem bullischen Sentiment profitieren, könnte es mit WienerAI ein neues spannendes Projekt geben. Denn dank Kombination von KI und Memes konnte WienerAI in nur wenigen Tagen schon über eine Million US-Dollar einsammeln. Krypto-Trader allokieren ihr spekulatives Kapital neu und werden dabei auch heir fündig. Hat WAI also jetzt mehr Potenzial als WIF?

Dogwifhat mit Comeback: 5 US-Dollar im Mai möglich?

Aktuell notiert Dogwifhat nach Daten von CoinMarketCap bei 3,34 US-Dollar. Knapp unter 5 US-Dollar notierte WIF bereits im April 2024 und ist aktuell der viertwertvollste Meme-Coin, nach DOGE, SHIB und PEPE.

Nun stellt sich die Frage, ob das Dogwifhat-Comeback möglich ist und den Kurs wieder über 5 US-Dollar im Mai pumpen könnte. Technisch sieht die aktuelle Situation vielversprechend aus. Nach einer konstruktiven Bodenbildung könnte der Weg vorerst frei in Richtung 4 US-Dollar sein. Nachdem Dogwifhat zwischenzeitlich schon eine Bewertung von über 4,5 Milliarden US-Dollar hatte, scheint auch hier Raum für weiteres Wachstum. Denn der Meme-Coin ist gefestigt und punktete zuletzt mit relativer Stärke.

Warum Dogwifhat also nicht auch fünf Milliarden US-Dollar und mehr wert sein soll, erschließt sich nicht. Dogwifhat könnte bei entsprechender Risikoaffinität in der Marktbreite im Mai 2024 über 5 US-Dollar pumpen.

WienerAI erreicht 1 Mio. $ - besser als WIF?

Im dynamischen Kryptomarkt treten Meme-Coins wie WIF oft schnell ins Rampenlicht, können ihre anfängliche Popularität jedoch nicht immer aufrechterhalten. Mit steigender Marktkapitalisierung werden auch die Risiken größer, dass der eigene Meme-Coin eben nicht mehr den breiten Markt schlägt.

Hier setzt WienerAI an, eine innovative Krypto-Plattform, die das spielerische Element von Meme-Coins mit ernsthafter technologischer Fortschrittlichkeit verbinden möchte. WienerAI nutzt künstliche Intelligenz, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren und unterstützt Nutzer dabei, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Diese Fähigkeit, dynamisch auf Markttrends zu reagieren, positioniert WienerAI als attraktive Alternative zu traditionellen Meme-Coins. Denn KI und Memes waren die Trends im Jahr 2024 - nun soll also der klare Nutzen via Meme-Branding zugänglicher gemacht werden.

Zum WienerAI Presale

Was macht WienerAI besonders?

So beschreibt das Team hinter WienerAI das Projekt als einzigartig:

"Die WienerAI ist eine Meme-Münze wie keine andere. Sie ist die erste Wurst/Hund/Künstliche Intelligenz, die je erschaffen wurde, und das mächtigste kybernetische Wesen des Universums. Dieses Projekt schießt auf den Spitzenplatz der Charts. Wiener AI befindet sich derzeit in der privaten PRESALE-Phase, in der der Preis am niedrigsten ist. Wenn es an die Börse geht, wird der Preis viel höher sein."

Darüber hinaus stärkt WienerAI die Bindung zu seiner Community durch klug gestaltete Tokenomics, die einen beträchtlichen Anteil der Tokens für den Presale reservieren und zusätzliche Anreize für das Staking bieten. Diese strategische Verteilung soll nicht nur die Liquidität und Marktdurchdringung verbessern, sondern auch das langfristige Engagement innerhalb der Community fördern. Mit WienerAI kommt der nach eigener Aussage fortschrittlichste Trading-Bot für private Nutzer auf den Markt, gestützt durch KI-Technologie.

Zum WienerAI Presale

Diese Kombination macht WienerAI zu einem spannenden Kandidaten für Investoren, die nach neuen Wegen suchen, um im Krypto-Markt aktiv zu werden und gleichzeitig von den technologischen Vorteilen der Plattform zu profitieren. Noch ist der frühe Einstieg im Presale möglich - da der Preis in nur 24 Stunden erneut steigt und aktuell noch eine Staking-Rendite von 957 Prozent APY geboten wird, könnte sich eine zeitnahe Analyse von WAI anbieten.

Zum WienerAI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.