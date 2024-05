Trotz eines Nettoverlusts im ersten Quartal sieht sich Deutschlands wertvollstes Unternehmen SAP auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Vor allem der freie Cashflow und das Wachstum der Cloud-Sparte überzeugen Erst kräftig runter, dann steil nach oben, am Ende nahezu unverändert: Der Kursverlauf der SAP-Aktie in der vergangenen Woche legt nahe, dass die Börsianer nicht so recht wissen, wie sie die Zahlen fürs erste Quartal deuten sollen.Große Überraschungen ...

