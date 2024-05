bei Der Bitcoin ist am Freitag nach einem schwachen Handelsauftakt kräftig angezogen und wie aus dem Nichts über die Marke von 60.000 US$ gesprungen. Aktuell notiert er sogar bei 63.000 US$. Was steckt dahinter? Und ist die Erholung Richtung der Allzeithochs nur noch eine Frage der Zeit? Bitcoin vorgestellt Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...