Das Thema "Kühlen von Rechenzentren" hatten wir in der Vorwoche bei unseren Ausführungen zu Technotrans bereits angeschnitten. Der Platzhirsch bei diesem Thema ist Vertiv, wir vermuten, dass Technotrans Lieferant für Vertiv ist.Die US-Amerikaner bieten eine breite Palette von Lösungen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung, Präzisionskühlung, Überwachung und Steuerung von Rechenzentren an. Bei den hohen Rechenleistungen entsteht Wärme, sodass intelligente Kühllösungen in KI-Rechenzentren ein wichtiger Faktor sind. Entsprechend stark ist das erwartete Marktwachstum.Das Marktvolumen soll sich Studien zufolge von rd. 20 Mrd. $ (2022) auf rd. 43 Mrd. $ bis 2030 mehr als verdoppeln. Das größte Wachstum findet dabei im Bereich der Flüssigkeitskühlungen statt, da die klassische Luftkühlung ab 50 kW Leistung an ihre Grenze stößt. Mit 35 Mrd. $ Börsenwert bei 8,5 Mrd. $ Umsatz per 2025 ist Vertiv zwar kein Schnäppchen, die Wachstumsraten, die im KI-Boom machbar sind, sprechen aber für die Aktie. Der Umsatz wird 2027 bereits bei 10 Mrd. $ erwartet. Der Gewinn je Aktie wird jährlich um knapp 30 % von 2,99 auf 4,69 $ zulegen, das KGV sinkt somit von 30 auf 20. Für einen Einstieg warten wir eine (technisch notwendige) Konsolidierung ab.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 18/2024.