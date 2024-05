George Soros ist einer der ganz Großen in der Finanzwelt: Die Wetten des milliardenschweren US-Investor und Hedgefonds-Manager gelten als beispiellos, aber auch als extrem halsbrecherisch. Im Durchschnitt konnte Soros mit seinem berühmten Quantum Fund zwischen 1969 und 1994 eine jährliche Rendite von rund 32 Prozent einfahren. Bekannt wurde Soros allerdings, als er 1992 das britische Pfund shortete und die Bank of England damit in die Knie zwang. Allein mit dieser Wette verdiente er 1 Milliarde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...