© Foto: adobe.stock.com



Schon immer gelten Aktien aus dem Cannabis-Sektor nicht unbedingt als "Witwen- und Waisenpapiere", doch die Volatilität der letzten Tage beeindruckte einmal mehr.April endet mit Paukenschlag Der April endete für den Cannabis-Sektor mit einem Paukenschlag. In den USA kursierten Medienberichte, wonach die DEA - Drug Enforcement Administration - nun bereit sei, Cannabis in der Risikobewertung herabzustufen. Aktuell wird Cannabis noch in Schedule I geführt. Eine Neueinstufung in Schedule III scheint nun möglich zu sein. Eine Neueinstufung würde für die Unternehmen eine Menge Erleichterungen mit sich bringen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Im Kommentar "Cannabis-Aktien klammern sich …