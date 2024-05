Varta: kommt jetzt ein Leerverkaufssignal beim deutschen Batteriehersteller?

Andauernde Bad News bei Varta (VAR1) sind Futter für die Bären!

Varta (VAR1) ISIN DE000A0TGJ55

Seit 2022 rote Zahlen! Chinesesische Batteriehersteller produzieren deutlich günstiger!

Rückblick

Die Varta-Aktie hat im Halbjahresvergleich ihren Kurswert etwa halbiert. Nach einer Bärenflagge in Richtung der 10-EUR-Marke und des 20er-EMA liefert sie uns ein sauberes Short Setup. Auch die Lage unter dem fallenden 50er-EMA deutet auf weiter fallende Notierungen hin. Die Kurslücke von Mitte April bietet solide Möglichkeiten zur Absicherung nach oben.

Varta-Aktie: Chart vom 03.05.2024, Kürzel: VAR1, Kurs: 10.10 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn wir erkennen, dass die Aktie die zuvor genannte Kurslücke wieder schließen will, würden wir den Leerverkauf stoppen. Für Long-Einstiege wäre es aber noch viel zu früh.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Bruch der Bärenflagge wäre ein klares Leerverkaufssignal mit dem Kursziel beim Jahrestief vom 18. April.

Meinung:

Varta liefert seit geraumer Zeit schlechte Nachrichten am Fließband. Das Unternehmen aus Ellwangen in Baden-Württemberg schreibt seit 2022 rote Zahlen. Die Verluste sind zwar rückläufig, aber Gewinne noch lange nicht in Aussicht. Chinesische Konkurrenten haben den deutschen Batteriehersteller abgehängt, weil sie deutlich günstiger produzieren können. Ein Restrukturierungsprogramm wurde aufgelegt. Die Meldung vom 11. April, dass dieses noch einmal überarbeitet werden muss, führte zu einem deutlichen Kursrutsch. Zuvor hatte im Februar eine Cyberattacke für negative Schlagzeilen gesorgt.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 431,53 Mio. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.29 Mio. EUR

Meine Meinung zu Varta ist bärisch.

