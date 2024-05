Airbnb, Inc. (ABNB) schloss die jüngste Handelssitzung mit einem Zuwachs von 0,87% bei einem Kurs von $159,71 und hinkte damit geringfügig hinter dem S&P 500 zurück, der einen Gewinn von 1,26% verzeichnen konnte. Technologie-Aktien und der Nasdaq waren indes mit 1,99% im Plus, während der Dow Jones um 1,18% zulegte. Trotz einer leichten Abnahme in den vergangenen Monaten zeigt sich das Unternehmen vor der bevorstehenden Ergebnisveröffentlichung am 8. Mai 2024 optimistisch. Analysten prognostizieren für Airbnb ein deutliches Umsatzplus von 13,66% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf $2,07 Milliarden sowie einen Anstieg des EPS um 44,44% auf $0,26. Diese Angaben spiegeln eine positive Entwicklung wider und stehen im Kontrast zum Computer- und Technologie-Sektor, der im Vergleich ein größeres Minus aufweist. Zudem wird erwartet, dass das [...]

