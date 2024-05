Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekannt, das am 31. März 2024 endete.

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2024 Financial and Operating Results (Graphic: Business Wire)

Ausgewählte Finanz-Highlights des ersten Quartals 2024

Der Umsatzerlös lag im ersten Quartal 2024 bei 106,7 Mio. USD dies entspricht einem Anstieg von 1,2 gegenüber 105,5 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der US-Umsatzerlös betrug 53,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024 ein Anstieg von 0,7 im Vergleich zu 53,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der internationale Umsatzerlös lag im ersten Quartal 2024 bei 52,9 Mio. USD ein Plus von 1,6 gegenüber 52,1 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatzerlös erreichte 415,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024 1,8 mehr als das Vorjahresergebnis von 408,3 Mio. USD.

Die Gesamtzahl der aktiven Kunden belief sich zum 31. März 2024 auf 3.040, ein Wachstum von 1,1 im Vergleich zu den 3.007 aktiven Kunden zum 31. März 2023.

Die Umsatzbindungsrate belief sich auf 89 für die zwölf Monate bis zum 31. März 2024 sowie 92 für den Vergleichszeitraum bis zum 31. März 2023.

Die Subskriptionseinnahmen beliefen sich auf 103,9 Mio. USD bei einem Anteil von 97,4 am Gesamtumsatz im ersten Quartal 2024, verglichen mit 102,1 Mio. USD, die 96,8 des Gesamtumsatzes im Vergleichszeitraum des Vorjahres ausmachten.

Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2024 bei 59,8 gegenüber 62,7 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2024 auf 3,4 Mio. USD gegenüber 10,7 Mio. USD im Vergleichszeitraum.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2024 auf 8,8 Mio. USD gegenüber 15,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Nettoertrag belief sich im ersten Quartal 2024 auf 1,3 Mio. USD, verglichen mit 5,6 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der nicht GAAP-konforme Nettoertrag betrug 6,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024, verglichen mit 10,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2024 war 10,7 Mio. USD im Vergleich zu 16,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie, das den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug 0,01 USD im ersten Quartal 2024 gegenüber 0,06 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und kurzfristigen Investitionen betrugen 129,0 Mio. USD am 31. März 2024, verglichen mit 135,0 Mio. USD am 31. März 2023.

Nachfolgende Ereignisse

Am 30. April 2024 refinanzierte das Unternehmen seine ursprüngliche Kreditfazilität mit einem ausstehenden Kapitalbetrag von 70,9 Mio. USD durch eine neue fünfjährige vorrangig besicherte Kreditfazilität ("Kreditfazilität 2024"), die ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 75,0 Mio. USD sowie eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 35,0 Mio. USD umfasst. Für das mittelfristige Darlehen hat das Unternehmen die Wahl zwischen (a) dem SOFR und (b) einem Basiszinssatz (wie in der Kreditfazilität 2024 festgelegt), jeweils zuzüglich einer anwendbaren Marge. Die anwendbare Marge richtet sich nach dem konsolidierten Gesamtverschuldungsgrad der Gesellschaft (wie in der Kreditfazilität 2024 definiert) und danach, ob die Gesellschaft den SOFR (zwischen 2,75 und 3,5 %) oder den Basiszinssatz (zwischen 1,75 und 2,5 %) auswählt. Die revolvierende Kreditlinie wird für den nicht genutzten Teil der Kreditlinie zu Sätzen zwischen 25 und 40 Basispunkten verzinst, die vom Gesamtverschuldungsgrad des Unternehmens abhängig sind. Die jährliche Mindesttilgung während der fünfjährigen Laufzeit der Kreditfazilität 2024 beträgt 5 %, 5 %, 7,5 %, 7,5 bzw. 10 %, wobei der Restbetrag zum Ende der ursprünglichen Laufzeit fällig wird. Capital One führte die Finanzierung an, an der auch die Kreditgeber US Bank und TD Bank beteiligt waren.

Nach dem Quartalsende und der Einstellung unseres neuen General Manager für die EMEA-Region, Martyn Hoogakker, der von Adobe zu uns wechselte, haben wir die Einstellung unseres neuen Chief Revenue Officer Steven Hershkowitz bekannt gegeben, der umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Vertriebsstrategie und Führung bei HP, Cisco und anderen Unternehmen mitbrachte.

Ausgewählte betriebliche Highlights im ersten Quartal 2024

Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt sind, oder bestehender Kunden, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben: Nexen Corporation, ein globaler Automobilzulieferer und Logistikdienstleister, der sich für Rimini Support for SAP entschieden hat. GES, ein globales Messeproduktionsunternehmen, wählte Rimini Support for Oracle EBS, um umfassende Supportleistungen zu erhalten.

Bekanntgabe der Markteinführung von Rimini Custom, einem neuen Softwaresupport-Angebot, das die preisgekrönten Dienstleistungen von Rimini Street auf ein breiteres Spektrum von Unternehmenssoftware erweitert.

Bekanntgabe der Ernennung der ehemaligen Rimini Street-Kundin und preisgekrönten IT-Führungskraft Trude Van Horn zur CIO: Rimini Street ernennt Gertrude Van Horn zur CIO.

Zehnjähriges Jubiläum des kontinuierlichen Geschäftswachstums in Japan: Rimini Street Japan feiert 10 Jahre außergewöhnliche Kundenbetreuung und regionalen Erfolg.

Laut den Ergebnissen der Foundry-Umfrage zu Oracle Database, "Forces Driving the Future of Your Oracle Database Roadmap", sind die meisten Kunden mit ihren aktuellen Versionen zufrieden, machen sich jedoch Sorgen über die Kosten, den Aufwand und die Upgrades, die für die Wartung und den Support ihrer vorhandenen Investitionen erforderlich sind.

Abschluss von mehr als 8.100 Support-Tickets und Bereitstellung von mehr als 42.000 steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Updates für Kunden aus 29 Ländern bei einer durchschnittlichen Kundenzufriedenheit mit den Support- und Onboarding-Services des Unternehmens von mehr als 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 die bestmögliche Bewertung ist).

Anerkennung der Unternehmenskultur durch prestigeträchtige Auszeichnungen, darunter Great Place to Work©-Zertifizierungen in Frankreich, Großbritannien und den USA im zweiten Jahr in Folge, und Platz 8 der Nation by Best Workplaces Korea.

Begrüßung des dritten Jahres des RMNI LOVE Grant-Programms und Wahl von London als Gastgeberstadt 2024.

Geschäftsprognose für 2024

Das Unternehmen hat die Veröffentlichung von Prognosen ausgesetzt, bis mehr Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen Rechtsstreitigkeiten vor den US-Bundesgerichten im laufenden Rechtsstreit mit Oracle besteht.

Hinweise zu Webcast und Konferenzschaltung

Am 2. Mai 2024, um 17.00 Uhr ET 14.00 Uhr PT wird Rimini eine Konferenzschaltung und einen Webcast einrichten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 zu besprechen und möglicherweise ausgewählte Stellungnahmen zur Performance im zweiten Quartal 2024 abzugeben. Ein Live-Webcast des Events wird auf der Investor Relations-Website von Rimini Street unter Rimini Street IR Events und direkt über den Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die sich einwählen, können die Konferenzschaltung unter der Nummer 1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an das Event ein Jahr lang abrufbar sein.

Die Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfangreichen Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien. Diese nicht GAAP-konformen Metriken dienen als Ergänzung zu den in den USA vorgeschriebenen, allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) und stellen keine Leistungskennzahlen dar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung zu GAAP-konformen Finanzkennzahlen betrachtet werden und weder als Ersatz für GAAP-konforme Finanzkennzahlen noch als diesen überlegen betrachtet werden. Eine Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ist in den Tabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Im Absatz "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselmetriken" finden Sie eine Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Die Überleitungen der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Tabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, aus welchen Gründen wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch im Abschnitt "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselmetriken".

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Bis heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "künftig", "beabsichtigen", "können", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung in anhängigen oder neuen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen einige unserer Geschäftspraktiken zu erfüllen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erzielen, unsere Umsatzkosten zu steuern und Umsätze präzise zu prognostizieren; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu rekrutieren und an uns zu binden sowie wichtige Mitarbeiter im Unternehmen zu halten; die Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen aufzunehmen und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um erhöhte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, oder unser Versäumnis, angemessene Steuerrückstellungen anzulegen; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Form 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Form 10-K, den Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte zusammengefasste konzernweite Bilanz (in tausend US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie) AKTIVA 31. März

2024 31. Dezember

2023 Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 129.005 115.424 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 428 428 Forderungen ohne Wertberichtigung von jeweils 629 USD bzw. 656 USD 78.785 119.430 Abgegrenzte laufende Vertragskosten 17.215 17.934 Kurzfristige Investitionen 9.826 Vorauszahlungen und Sonstiges 22.948 25.647 Summe Umlaufvermögen 248.381 288.689 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibung und Amortisation von 19,030 USD bzw. 18,231 USD 10.713 10.496 Nutzungsrechte aus betrieblichen Leasingverhältnissen 5.257 5.941 Abgegrenzte langfristige Vertragskosten 21.769 23.559 Einlagen und Sonstiges 5.506 6.109 Latente Ertragssteuern, netto 59.569 59.002 Summe Vermögenswerte 351.195 393.796 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten 5.914 5.912 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.612 5.997 Rückstellungen für Vergütungen, Leistungen und Provisionen 31.005 38.961 Sonstige Rückstellungen für Verbindlichkeiten 17.959 18.128 Betriebliche Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig 4.357 4.321 Umsatzabgrenzungsposten, kurzfristig 229.988 263.115 Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten 292.835 336.434 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten 62.781 64.228 Umsatzabgrenzungsposten, langfristig 24.318 23.859 Betriebliche Leasingverbindlichkeiten, langfristig 5.815 6.841 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.758 1.930 Summe Verbindlichkeiten 387.507 433.292 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktie, 0,0001 USD je Aktie 99.820 Aktien zugelassen (mit Ausnahme von 180 Vorzugsaktien der Serie A); keine andere Serie wurde ausgewiesen Stammkapital, 0,0001 USD je Aktie 1.000.000 Aktien zugelassen, 89.931 bzw. 89.595 Aktien ausgegeben und im Umlauf 9 9 Zusätzliche Kapitalrücklagen 170.546 167.988 Kumulative sonstige Verluste (4.858 (4.167 Kumulativer Verlust (200.893 (202.210 Eigene Aktien zu Erwerbskosten (1.116 (1.116 Summe Aktionärsdefizit (36.312 (39.496 Summe Verbindlichkeiten und Aktionärsdefizit 351.195 393.796

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte zusammengefasste konzernweite Gewinn- und Verlustrechnung (in tausend US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate bis 31. März 2024 2023 Umsatzerlös 106.745 105.512 Umsatzkosten 42.914 39.343 Bruttogewinn 63.831 66.169 Betriebsausgaben: Vertrieb und Marketing 39.141 34.479 Allgemeine Verwaltungskosten 18.401 18.227 Kosten der Umstrukturierung 59 Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse: Honorare und sonstige Kosten von Rechtsstreitigkeiten 2.926 2.719 Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.926 2.719 Summe Betriebsausgaben 60.468 55.484 Betriebsergebnis 3.363 10.685 Nichtbetriebliche Erträge und (Aufwendungen): Zinsaufwand (1.341 (1.339 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto 964 528 Ertrag vor Ertragssteuern 2.986 9.874 Ertragssteuern (1.669 (4.235 Nettoertrag 1.317 5.639 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoertrag 1.317 5.639 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoertrag je Aktie: Unverwässert 0,01 0,06 Verwässert 0,01 0,06 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien: Unverwässert 89.754 88.690 Verwässert 90.560 89.061

RIMINI STREET, INC. Überleitungen von GAAP zu Nicht-GAAP (Angaben in tausend) Drei Monate bis 31. März 2024 2023 Überleitung des Nicht-GAAP-Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis 3.363 10.685 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.926 2.719 Aktienbasierte Vergütungen 2.558 1.976 Kosten der Umstrukturierung 59 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 8.847 15.439 Überleitung des Nicht-GAAP-Nettoertrags: Nettoertrag 1.317 5.639 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.926 2.719 Aktienbasierte Vergütungen 2.558 1.976 Kosten der Umstrukturierung 59 Nicht GAAP-konformer Nettoertrag 6.801 10.393 Überleitung des nicht GAAP-konformen, bereinigten EBITDA: Nettoertrag 1.317 5.639 Nicht-GAAP-Anpassungen: Zinsaufwand 1.341 1.339 Ertragssteuern 1.669 4.235 Abschreibungen und Amortisationskosten 873 613 EBITDA 5.200 11.826 Nicht-GAAP-Anpassungen: Kosten von Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.926 2.719 Aktienbasierte Vergütungen 2.558 1.976 Kosten der Umstrukturierung 59 Bereinigtes EBITDA 10.684 16.580 Berechnete Rechnungsbeträge: Umsatzerlös 106.745 105.512 Umsatzabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums 254.306 287.381 Umsatzabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums 286.974 299.921 Veränderung der Umsatzabgrenzungsposten (32.668 (12.540 Berechnete Rechnungsbeträge 74.077 92.972

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate" beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Umsatzerlöse. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschriebenen Unternehmen.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn ist der Betriebsgewinn bereinigt um: Kosten für Rechtsverfahren und damit im Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Dies wird im Folgenden detailliert erläutert.

Nicht GAAP-konformer Nettogewinn ist der Nettogewinn bereinigt um: Kosten für Gerichtsverfahren und damit im Zusammenhang stehende Rückerstattungen, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Restrukturierungskosten. Diese werden im Folgenden genauer erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit zusammenhängenden Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Kosten der Umstrukturierung: Die Kosten beziehen sich vor allem auf Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um: Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.

Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240502326061/de/

