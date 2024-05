Die vergangene Woche war Balsam für die Nerven von Cancom-Anteilseignern. Denn in der abgelaufenen Woche gewannen die Notierungen rund 2,12 Prozent. An drei der vier Sitzungen feierte der Titel Kursgewinne. Gerade am Donnerstag konnte Cancom mit einem Plus von 1,71 Prozent besonders überzeugen. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...