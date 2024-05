Courmayeur, Italien (ots/PRNewswire) -Die Grand Alpine Journey der Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2024. ist beendet. Am Ende dieser Grand Tour von 1600 Kilometern entlang des Alpenkamms, die alle 7 Länder der Makroregion berührte, entlang derer sich die 30 teilnehmenden Mannschaften in 90 Zeitfahren und 18 Durchschnittsfahrten gegenseitig herausforderten, war es Zeit, die Sache zu beenden.Der Vormittag begann um 9.30 Uhr mit der Preisverleihung: Die Sieger waren Stefano Ginesi und Susanna Rohr in einem 1934 Fiat 508 S Balilla; der zweite Platz ging an die belgische Crew Decremer-Mertens in ihrem 1951 Aston Martin Db2 und der dritte Platz an Carrara und Consoli in einem 1953 Jaguar XK 120 Ots. Im Anschluss daran fand die Abschlusskonferenz statt, die einen Eindruck von der thematischen Route der Gesprächsrunden vermittelte, bei der ein von 1000 Miglia ausgewähltes Expertenteam, das in acht historischen Fahrzeugen dem Konvoi folgte, mit Institutionen und Vertretern lokaler Best Practices zusammentraf. Alberto Piantoni, CEO von 1000 Miglia Srl, stellte das Projekt wie folgt vor: "Oldtimer in die Alpen zu bringen, um über Nachhaltigkeit zu sprechen, schien auf den ersten Blick verrückt. Aber die Kühnheit der 1000 Miglia besteht heute nicht mehr in der Geschwindigkeit, sondern in der Kühnheit der Gedanken: Mit diesem Projekt wollten wir ein Netzwerk zwischen den Alpengemeinden schaffen, die über einen Vorrat an wichtigen Werten verfügen, die wir mit Hilfe dieser Autos, Meisterwerke der Technik und des Designs, vermitteln wollten. Die Städte haben begeistert reagiert und uns sogar die Türen ihrer Fußgängerzonen geöffnet". Zwei Makrobereiche wurden von den zahlreichen Gästen auf der Bühne eingehend diskutiert: "Spuren des Ortsbewusstseins und gute Praktiken in der Alpenplattform" gefolgt von "Szenarien und die großen Herausforderungen der Alpenplattform".Diese Ausgabe der Coppa delle Alpi wird eine einmalige bleiben und 2025 wird das Rennen wieder im Winter stattfinden. Der Teil des Think Tank wird einen unabhängigen Weg einschlagen und dabei berücksichtigen, was diese Reise hinter sich gelassen hat. Landschaften, Stimmen, Werte, das Bewusstsein eines dringenden Wandels, eingebettet in ein Bild, das sich in den Augen der Teilnehmer eingeprägt hat: das Gletschersee von der Montenvers-Hütte oder besser gesagt, von dem, was davon übrig geblieben ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404809/Coppa_delle_Alpi.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2404808/4687807/Coppa_delle_Alpi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-letzte-tagung-in-courmayeur-schloss-die-coppa-delle-alpi-2024-302136150.htmlPressekontakt:Fulvia Loda Gelmini / Claudio Saleri press@1000miglia.it +39331 6133162Original-Content von: Mille Miglia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163748/5772342