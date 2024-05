Sektor-Leader: Schifffahrtsaktien

5 Top-Werte und starke Argumente für Schifffahrtsaktien

Der Welthandel dürfte in den nächsten Jahren weiter wachsen, was die Nachfrage nach Schifffahrtsdienstleistungen weiter erhöhen wird. Reedereien investieren in neue Technologien wie emissionsarme Schiffe und Digitalisierung, um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Der Markt für Capesize-Schiffe, das größte Segment der Flotte vieler Reedereien, befindet sich derzeit in einem positiven Zyklus. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, was den Gewinnen der Reedereien zugutekommt. Insbesondere die Nachfrage nach Eisenerz und Kohle ist stark. Die geopolitischen Krisenherde tragen ebenfalls zu höheren Frachtraten bei.

Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK)

Genco Shipping & Trading Ltd. ist eine internationale Reederei, die sich mit dem Transport von Eisenerz, Kohle, Getreide, Stahlprodukten und anderen trockenen Massengütern beschäftigt.

Golden Ocean Group Ltd. (GOGL)

Golden Ocean Group Ltd. besitzt und betreibt Massengutschiffe. Das Unternehmen verwaltet Newcastlemax-, Capesize-, Panamax- und Ultramax-Schiffe und transportiert Massengüter wie Erze, Kohle, Getreide und Düngemittel. Es ist auch an der Vercharterung, dem Kauf und Verkauf von Schiffen beteiligt.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. beschäftigt sich mit der Erbringung von Versand- und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Versandlösungen an, einschließlich des Transports von überdimensionaler Fracht, gekühlter Fracht sowie gefährlicher und gefährlicher Fracht.

Costmare Inc. (CMRE)

Costamare, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, die sich mit der Befrachtung von Containerschiffen beschäftigt. Das Unternehmen bietet den Transport von containerisierten Produkten und Transportdienstleistungen für trockene Massengüter an.

Kirby Corp. (KEX)

Kirby Corp. ist ein Tankschifffahrtsbetreiber, der sich mit dem Transport von flüssigen Massengütern beschäftigt. Das Unternehmen transportiert Petrochemikalien, Schwarzöl, raffinierte Erdölprodukte und Agrarchemikalien. Kirby bietet auch einen Aftermarket-Service mit Originalersatzteilen für Motoren, Getriebe, Untersetzungsgetriebe und verwandte Geräte, die in Ölfelddiensten, Schifffahrt, Stromerzeugung, On-Highway und anderen industriellen Anwendungen verwendet werden.

Tagescharts vom 03.05.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2024

