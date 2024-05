Bitcoin-Alternative, aber mit größerem Steigerungspotenzial!

Während BTC im Vergleich zu traditionellen Assets bis 2025 ein hohes Kurssteigerungspotenzial von rund 130 bis 180 % bietet, können Bitcoin-Alternativen mit einer geringeren Marktkapitalisierung noch steiler steigen. Die frühestmögliche Einstiegsmöglichkeit ist der Vorverkauf, welcher zudem meist weitere Vorteile wie Staking-Renditen und Buchgewinne über Rabatte gewährt. Welche Bitcoin Alternativen in diesem Jahr besonders profitieren könnten, erfahren Sie im Folgenden.

99Bitcoins

Bei $99BTC handelt es sich um eine Bitcoin-Alternative, welche auf derselben Blockchain positioniert ist. Durch die Wahl eines BRC-20-Tokens auf dem BTCFi-Ökosystem bietet sich 99Bitcoins als Pionier besonders attraktive Startbedingungen. Denn auf diese Weise kann es von der hohen Verbreitung und Etablierung der größten Kryptowährung profitieren.

Bemerkenswert ist auch, dass es bereits eine erfolgreiche Web3-Bildungsplattform ist, welche im Jahr 2013 gegründet wurde, sowie 709.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmer verzeichnet hat. Nun soll der erste Coin für das Projekt und dessen Community herausgegeben werden, wofür der Vorverkauf gestartet wurde, der schnell 1 Mio. USD erzielte.

Denn 99Bitcoins verspricht mithilfe von Gamifizierung und innovativem Learn-to-Earn besonders motivierende, schnelle, bedeutende und lukrative Lernerfahrungen. Dabei nutzt es ein kompetitives Umfeld, personalisierte Lernerfahrungen, sofortige Feedbacks, höheren Spaß, längeren Durchhaltewillen, höheres Engagement und mehr. Es gibt Webinare, Kurse, Communitys, Strategien, Anleitungen und vieles mehr.

Mithilfe von 99Bitcoins können die Nutzer wieder wie Kinder die Neugier und den Spaß am Lernen entdecken, welche nicht wenige in der Schule durch den Zwang verloren haben. Über den Vorverkauf können sich schnelle Anleger 9,71 % Buchgewinne über Preiserhöhungen und eine Staking-Rendite von 1.763 % sichern, sofern das Angebot noch verfügbar ist.

WienerAI

Mittlerweile sollen laut Experten bis zu 80 % des Handelsvolumens der Finanzmärkte auf KIs zurückzuführen sein. Denn KIs können schneller mehr Daten als Menschen analysieren. Privatanleger haben sich jedoch teilweise noch Hürden entgegengestellt, welche nur schwer zu überwinden waren. Ebenso haben sie Marktrauschen verursacht, was die Aussagekraft von traditionellen Analyseverfahren einschränken kann.

Im Unterschied zu den unzähligen nutzlosen und sinnlosen Memecoins entwickelt das Team von WienerAI eine fortschrittliche KI, welche sich trotz ihrer Komplexität durch eine besonders hohe Benutzerfreundlichkeit und Profitabilität auszeichnen soll. Auf diese Weise sollen selbst Anfänger schnell und einfach die Resultate erhalten, auf welche sie schon immer gewartet haben.

Mithilfe der komplexen Algorithmen von WienerAI werden die Märkte nach den attraktivsten Chancen gescannt, um somit die besten Handelsideen vorzuschlagen. Da es sich um eine künstliche Intelligenz handelt, wird diese dabei nicht von menschlichen Emotionen negativ beeinflusst und kann stets rational denken. Somit kann sie zum hervorragenden Assistenten für Anfänger und Profis werden.

Der würstchenförmige Roboter-Dackel konnte mit seinem erst vor wenigen Tagen gestarteten Vorverkauf bereits die Schwelle von 1 Mio. USD erreichen. Derzeit werden die Coins für einen Preis in Höhe von 0,000703 USD angeboten. Allerdings lohnt sich ein möglichst frühzeitiger Einstieg, da diese kontinuierlich erhöht werden. Ebenso wird eine Staking-Rendite von noch 932 % pro Jahr gezahlt.

Dogeverse

Hunde-Memecoins gehören zu den führenden in ihrem Sektor, jedoch haben sich Dogecoin und andere eine einzelne Blockchain ausgesucht, was Funktionalitäten, Nutzer, Investoren und Kapital verringert. Überdies setzt es diesen und andere Memecoin gegenüber der Gefahr aus, dass sie die falsche Blockchain gewählt haben oder sich mehrere durchsetzen.

Insbesondere durch die Wahl einer Proof-of-Work-Blockchain entsteht die Gefahr eines möglichen Verbots durch neue Gesetze für den Klimawandel. Zudem könnten technische Fehler oder Hacks die Zukunft einer Chain gefährden. All solche Sorgen können sich die Investoren von Dogeverse ersparen, da er auf einer steigenden Anzahl von Blockchains vertreten operiert.

Schon jetzt ist er auf den Chains von Ethereum, Polygon, Avalanche, BNB Smart Chain, Base und Solana vertreten. Auf diese Weise können die Nutzer flexibel zwischen den einzelnen Web3-Ökosystemen wechseln. Zudem erschließt sich Dogeverse somit die Fülle der dezentralen Angebote der einzelnen Blockchain-Ökosysteme.

Schnell konnte der originelle Multichain-Memecoin von Dogeverse die Investoren überzeugen und über seinen Vorverkauf meist täglich Coins für umgerechnet 1 Mio. USD verkaufen. Daher ist für Interessierte nur noch eine begrenzte Anzahl von Coins im Wert von weniger als 2 Mio. USD verfügbar. Vermutlich wird der Presale innerhalb der nächsten Stunden bis maximal Tage ausverkauft sein.

5thScape

Die Virtual Reality (VR) bietet einen besonders interessanten Zukunftsmarkt, welcher schon heute ein Stück weit Realität geworden ist. Allerdings befindet sich dieser angesichts von Brain-Computer-Interfaces, Nanobots, Metasuits und weiteren bahnbrechenden Erfindungen noch immer am Anfang, wobei der nächste Schritt die Verbindung zu unserem Gehirn sein wird.

Bei einem solch sensiblem Bereich wie dem Hirn sowie der Analyse und dem Schreiben von Gedanken werden jedoch die Sicherheitsvorkehrungen besonders wichtig. Genau an dieser Stelle können dezentrale Projekte eine wesentlich demokratischere, ethischere, transparentere und sicherere Lösung bieten als zentrale Technologiegiganten, von denen einige sogar von teilweise fragwürdigen Geheimdiensten gegründet wurden.

Das innovative Projekt 5thScape will nun ein neuartiges VR-Ökosystem sowie VR-Hardware bieten, welche das Zeitalter der Hypervisualisierung einleiten sollen. Auf diese Weise sowie durch die Ausrichtung als Plattform ist 5thScape wesentlich diversifizierter aufgestellt. Zudem kann durch Dritte schneller, günstiger und vielseitiger entwickelt sowie eine Art Apple App Store für VR-Inhalte errichtet werden.

Schon jetzt gibt es viele Trailer für VR-Spiele und Prototypen der Geräte. Zudem wird das Potenzial anderer Branchen im Whitepaper betont, wie Gesundheitswesen, Bildung, Business und Unterhaltung. Somit ist es nicht verwunderlich, dass 5thScape über seinen Vorverkauf schon Coins für mehr als 5,76 Mio. USD verkaufen konnte. Noch können diese für 0,00327 USD und somit 205,81 % unter dem ersten Listungspreis an einer Kryptobörse erworben werden.

eTukTuk

In Europa und den USA sollen bis 2035 keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Aber auch in Asien, Afrika und Südamerika gibt es immer mehr ähnliche Entwicklungen zu beobachten. In diesen Regionen sind vor allem Tuk Tuks besonders beliebt, da sie wesentlich erschwinglicher sind und eine gute Alternative zu einem Auto darstellen. Dabei gibt es von ihnen weltweit insgesamt 270 Millionen.

Auf diese spannende Nische des enormen Wachstumsmarktes hat sich das innovative eTukTuk spezialisiert, welches während der vergangenen 5 Jahre die Technologie optimiert und teilweise patentiert hat. Bemerkenswert ist die Einsparung der Produktionskosten im Vergleich zu den Varianten mit Verbrennungsmotor in Höhe von 78 %, womit eine leichtere und schnelle Adaption ermöglicht werden kann.

Ein weiterer spannender Aspekt von eTukTuk ist, dass der aufgrund der zunehmenden Anzahl von Elektrofahrzeugen steigende Bedarf an Ladestationen ebenfalls genutzt wird. Dafür wurden besonders nachhaltige Ladesäulen entwickelt, welche mit Solarstrom betrieben sowie mithilfe von KIs und Kooperationen wie der Regierung von Sri Lanka platziert werden.

Der Vorverkauf von eTukTuk hat schon mehr als 3,23 Mio. USD eingebracht und bietet die Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,031 USD an. Jedoch wird dieser phasenweise auf 0,033 USD um 6,45 % angehoben, sodass sich ein frühzeitiger Einstieg lohnt. Außerdem können Anleger schon während des Presales von einer Staking-Rendite von 85 % pro Jahr profitieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.