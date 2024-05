Die Hexagon Purus-Aktie (WKN: A2QKGG) gehörte am Freitag mit einem knackigen Kursplus von 31% zu den Bestperformern auf den europäischen Aktienmärkten. Läuten Anleger endlich die Trendwende beim so arg an der Börse gebeutelten Wasserstoffunternehmen ein? Hexagon Purus vorgestellt Hexagon Purus ist ein norwegisches Unternehmen aus der Wasserstoffbranche. Das Unternehmen entwickelt und produziert Systeme für die Speicherung, den Transport und die Betankung ...

