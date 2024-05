© Foto: ARK Invest



Auf die Frage, welches Unternehmen, das am meisten unterschätze in Cathie Woods Fonds ist, hat die Investorin eine eindeutige Antwort: Pacific Biosciences. Auch Analysten sind bullish was den Biotech-Titel angeht.Pacific Biosciences (PacBio) fokussiert sich auf Gensequenzierungstechnologien. Das Biotech-Unternehmen nimmt die 39. größte Position in den ARK-Fonds ein. Allein im April hat Wood über 800.000 Aktien des Unternehmens für ihre ARK-Fonds erworben, den Großteil davon für ihren Flagship-Fonds ARK Innovation (ARKK). Laut Wood haben die Aktien des Unternehmens vor allem aufgrund der hohen Zinssätze im vergangenen Jahr stark gelitten. In der Tat haben die Titel auf Zwölfmonatssicht über …