Bei Evotec feierten in der vergangenen Woche die Bullen. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 4,89 Prozent. An drei der vier Sitzungen ging das Wertpapier mit Aufschlägen aus dem Handel. Das Plus von 3,44 Prozent am Montag war dabei für Evotec der höchste Tagesgewinn. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht. Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil die nächste maßgebliche ...

