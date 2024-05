"Künstliche Intelligenz ist kein neues Phänomen", sagt Vermögensverwalter Gerd Kommer bei wO-TV und "schon gar kein Gamechanger beim Investieren. Laut Kommer gibt es eine gewisse Sättigung des KI-Marktes: "Unternehmen wie Nvidia sind bekannt für ihre Rolle in der KI-Entwicklung, aber die hohen Bewertungen sind kritisch zu sehen. Die historische Performance von KI-bezogenen ETFs zeigt, dass sie Standard-Tech-ETFs unterlegen sind." Auch die Nutzung von KI in Investmentstrategien sei bisher nicht überzeugend: "Die Ergebnisse von KI-gestützten Hedgefonds sind in den vergangenen 5 Jahren hinter traditionellen Strategien zurückgeblieben", erklärt er und bezieht sich im Interview mit wO-TV auf …