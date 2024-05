Was ist los in China? Wie stark ist der Tesla- und Taycan-Killer Xiaomi SU7 wirklich? Die Autotester von Auto Bild waren vor Ort und haben den Blockbuster getestet. Spannend: Bereits im Mai verbessert Xiaomi das Auto erneut.Erste Autoexperten rechnen mit anhaltendem Gegenwind für Tesla in China und begründen dies mit dem Run auf das neue Auto der "China-Apple" Xiaomi. Jetzt haben sich auch mit Premiumqualität verwöhnte deutsche Autotester den Sportwagen zur Brust genommen.Der SU7 macht Spaß: "Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...