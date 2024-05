© Foto: knssr - AdobeStock.com



Dividendentitel können gerade in schwierigen Märkten das Portfolio stabilisieren und sorgen für regelmäßige Einnahmen. Gastautor Bryan Perry zeigt, wie Sie mit spezialisierten ETFs in dividendenstarke Aktien investieren!Dividenden sind ein Dauerthema für Anleger. Denn Dividendenaktien punkten mit Dividendenausschüttungen, die ihren Anlegern laufende Erträge bescheren. Dividendentitel waren schon in Zeiten niedriger Zinsen bei Investoren sehr gefragt, da bei Anleihen und Bankeinlagen nichts zu holen war. Allerdings können Dividendenaktien gerade in schwierigen Phasen ihre Stärken ausspielen. In Zeiten schwacher Konjunktur, hoher Inflationsraten und volatiler Märkte sind Dividendenfonds bzw. …