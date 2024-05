© Foto: adobe.stock.com



Gold konsolidiert. Der bisherige Verlauf der Korrektur nährt die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Preisrallye. Dennoch ist angesichts des exponierten Preisniveaus Vorsicht geboten. Weitere Abgaben drohen Mit dem Ausbruch über die 2.070 US-Dollar läutete Gold die vorerst letzte Phase der fulminanten Preisrallye ein. Sie führte das Edelmetall in Richtung 2.400 US-Dollar und damit auf ein sehr exponiertes Niveau. In Anbetracht der ausgebildeten Fahnenstange stieg auch der Konsolidierungsbedarf. Mit dem Erreichen der 2.400 US-Dollar verlor die Rallye an Schwung. Die Konsolidierung begann. Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem …