Boeing hat eine Eskalation mit der Feuerwehr-Gewerkschaft erfahren, indem es seine private Feuerwehr aus den Flugzeugproduktionsanlagen im Raum Seattle nach gescheiterten Verhandlungen ausgeschlossen hat. Rund 125 Feuerwehrleute wurden durch Ersatzkräfte ersetzt, was zu erhöhten Sicherheitsbedenken führt. Das Unternehmen betonte, dass der Ausschluss keinen Einfluss auf den Betrieb haben wird. Der Konflikt dauert bereits seit zwei Monaten an. Beide Seiten werfen sich unredliches Verhandeln vor und während die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 40-50% fordert, bietet das Unternehmen lediglich eine durchschnittliche Gehaltserhöhung von etwa 21.000 Dollar jährlich an, was laut Gewerkschaft immer noch 20-30% unter dem Gehalt städtischer Feuerwehren liegt. Ein Hauptstreitpunkt ist die Forderung des Unternehmens, dass Feuerwehrleute 19 Jahre warten müssen, um die Spitzenlohnskala [...]

Hier weiterlesen