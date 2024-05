In der kommenden Woche können Anleger massive Dividenden mit Renditen von bis zu 8,4 Prozent kassieren, denn diese spannenden Werte gehen bald Ex-Dividende. Grund genug zuzuschlagen? In der kommenden Woche winken für Anleger hohe Dividenden, denn insbesondere in Deutschland herrscht die Hochphase der Dividendensaison. Wer dabei sein und attraktive Ausschüttungen erhalten will, der muss die entsprechenden Werte an ihrem Dividenden Ex-Tag halten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...