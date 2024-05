Allen Grund zur Freude haben momentan Tencent-Aktionäre. So legte der Kurs im Wochenvergleich rund 6,20 Prozent zu. An drei der fünf Sitzungen verabschiedete sich der Titel mit Kursanstiegen aus dem Handel. Gerade am Donnerstag konnte Tencent mit einem Plus von 6,87 Prozent besonders überzeugen. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können. Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...