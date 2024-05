Pepe Kurs bricht ein, während WienerAI die Millionen Dollar Marke knackt

Dieser Krypto-Bullrun könnte anders werden als alles, was es bisher zu sehen gegeben hat. Nicht nur, dass neue Bitcoin-Kursziele erreicht werden könnten, von denen man vor Jahren noch nicht einmal geträumt hätte, auch Meme Coins könnten diesmal Ausmaße annehmen, die die aus dem Jahr 2021 noch übertreffen. Wer damals dachte, dass ein Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 80 Milliarden Dollar in der Spitze der Höhepunkt einer Meme Coin Blase ist, die in sich zusammenfällt, könnte heuer eines besseren belehrt werden. Die Token erreichen schon jetzt Bewertungen von Milliarden Dollar, wobei DOGE längst nicht mehr der einzige ist. Auch PEPE, WIF, FLOKI und BONK haben die Milliarden Dollar Marke inzwischen geknackt und während PEPE heute mit Verlusten zu kämpfen hat, geht mit WienerAI der nächste Meme Coin durch die Decke.

PEPE Kurs bricht um 5 % ein

Es vergeht kein Tag, an dem unter den Krypto Trends auf Datenseiten wie Coinmarketcap kein Meme Coin zu finden ist. Auch wenn man die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sortiert, findet sich unter den Top Gainern meist ein Meme Coin, wobei DOGE, SHIB, PEPE, FLOKI WIF und BONK besonders auffallen. Heute ist einmal mehr PEPE in den Trends zu finden, allerdings müssen Anleger hier in den letzten 24 Stunden ein Minus von 5 % hinnehmen.

(PEPE Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Wer PEPE aber nicht erst seit gestern besitzt, hat dennoch Grund zur Freude. Schaut man sich andere Zeitfenster an, liegt der Meme Coin deutlich im Plus. Allein in der letzten Woche ist der Kurs um 13 % gestiegen und wer vor einem Monat gekauft hat, liegt immerhin schon mit 26 % im Plus. Noch mehr freuen können sich diejenigen, die den Meme Coin heute vor einem Jahr gekauft haben. Seitdem ist der Kurs um mehr als 150 % gestiegen.

(PEPE Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Auch wenn PEPE heuer schon höhere Kurse gesehen hat, stehen die Chancen gut, dass es im Zuge des Krypto-Bullruns, der für die nächsten Jahre erwartet wird, zu neuen Höchstständen kommt, wobei nicht auszuschließen ist, dass PEPE auch die 10 Milliarden Dollar Marke überschreitet. Da der Coin aber auch jetzt schon auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 3,5 Milliarden Dollar kommt, sollten Anleger nicht mehr auf Gewinne von tausenden Prozent hoffen, da die Bewertung dafür schon zu hoch ist und diese Renditen vor allem am Anfang erzielt werden konnten, als der Coin erst ein paar Millionen Dollar wert war. Meme Coin Trader sind längst auf der Jagd nach dem nächsten x100 Coin, wobei derzeit vor allem WienerAI in den Fokus der Anleger rückt.

Jetzt mehr über WienerAI erfahren.

Investoren setzen mit einer Million Dollar auf WienerAI

WienerAI ($WAI) ist ein Meme Coin, der auch mit KI-Features überzeugt, weshalb erwartet wird, dass es sich hier um einen der heißesten Coins des Jahres handeln könnte. KI-Coins und Meme Coins haben in diesem Jahr bereits eine starke Performance hingelegt und WienerAI vereint beides in einem Projekt. Erst kürzlich haben die Entwickler mit einem Trading Bot das erste KI-Feautre vorgestellt, obwohl der Token derzeit noch in der Vorverkaufsphase ist, weshalb davon auszugehen ist, dass nach dem Launch noch weitere Funktionen hinzugefügt werden. Investoren sind schon jetzt davon überzeugt, dass $WAI der nächste große Meme Coin werden könnte und haben bereits Token im Wert von über einer Million Dollar gekauft.

(WienerAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Frühe Käufer haben den Vorteil, dass der Tokenpreis schon bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen mehrfach angehoben wird, wobei die nächste Preiserhöhung schon in 2 Tagen durchgeführt wird. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales liegt die Vermutung nahe, dass es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Neben den beiden Trendthemen Memes und KI überzeugt WienerAI ($WAI) auch mit einer Staking-Funktion, die denjenigen, die ihre Token staken und so für mindestens eine Woche nach der Markteinführung sperren, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Die Funktion wird bereits von den meisten Käufern genutzt, wodurch das Angebot beim Launch verknappt wird, wodurch eine massive Kurssteigerung umso wahrscheinlicher wird.

Jetzt WienerAI im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.