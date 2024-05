Die Nanotechnologie-Testergebnisse werden verwendet, um weiter auf eine groß angelegte kommerzielle Produktion hinzuarbeiten

OAKVILLE, ON - 3. Mai 2024 / IRW-Press / FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX, OTCQB: FDXTF, FWB: E8D) (das "Unternehmen" oder "FendX"), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich,bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen derzeit auf die Durchführung eines Tests der REPELWRAP-Folie unter realen Bedingungen sowie einer Evaluierung ihrer Abweisungseigenschaften vorbereitet; der Teststandort ist Giulietta, ein preisgekröntes und im MICHELIN-Führer empfohlenes italienisches Fine-Dining-Restaurant im Zentrum von Toronto, Ontario.

FendX ist momentan gemeinsam mit Dunmore International Inc. ("Dunmore") damit befasst, Pilottestläufe auf dessen kommerzieller Fertigungslinie durchzuführen, um den Fertigungsprozess zu optimieren und Folien für Tests unter realen Bedingungen zu entwickeln. Nach erfolgreich durchgeführter Optimierung des Fertigungsprozesses beabsichtigt FendX, gemäß einer zuvor unterzeichneten Absichtserklärung in dem Gourmet-Restaurant Giulietta Tests unter realen Bedingungen durchzuführen, um die Leistung der REPELWRAP-Folie auf den berührungsintensiven Oberflächen des Restaurants zu evaluieren. Die Tests umfassen die Anwendung der REPELWRAP-Folie auf berührungsintensiven Oberflächen und die Evaluierung ihrer Leistung über einen Zeitraum von vier Wochen. FendX geht davon aus, dass die Ergebnisse bestätigen werden, dass die Folie die im Labor der McMaster University nachgewiesenen Abweisungseigenschaften beibehält.

David Minicucci, Mitinhaber der Restaurants Giulietta und Osteria Giulia, merkte dazu wie folgt an: "Wir freuen uns sehr, dass wir an den Pilottests für die Folie von FendX teilnehmen können, denn dies leistet einen Beitrag dazu, dass die Oberflächen geschützt und die Menschen sicher sind."

Dr. Carolyn Myers, CEO von FendX, nahm wie folgt Stellung: "Wir sind mit den Fortschritten bei der Optimierung der REPELWRAP-Folie bei Dunmore zufrieden und sehen der Vorbereitung der Tests bei Giulietta unter realen Bedingungen mit Spannung entgegen." Dr. Myers merkte weiter an: "Wir verfolgen die Absicht, weitere Teststandorte zur Durchführung von Tests unter realen Bedingungen in verschiedenen Industriezweigen anzukündigen, und zusammen mit den Ergebnissen von Giulietta dürften uns diese weiteren Ergebnisse solide Daten zur Leistung der REPELWRAP-Folie liefern und zum endgültigen Produktdesign beitragen, sodass wir zur kommerziellen Produktion übergehen können."

Über die Folie REPELWRAP

Die Folie REPELWRAP ist das in Entwicklung befindliche Hauptprodukt des Unternehmens, bei dem es sich um eine Oberflächenschutzbeschichtung handelt, bei welcher die preisgekrönte Nanotechnologie des Unternehmens zum Einsatz kommt. Die Folie REPELWRAP weist einzigartige Abweisungseigenschaften auf, die das Anhaften von Krankheitserregern, Bakterien und Viren um >98 % vermindern und deren Übertragung auf kontaminationsanfällige Oberflächen reduzieren. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Folie REPELWRAP für Anwendungen im Bereich Gesundheitswesen und in anderen Branchen geeignet ist.

Über Dunmore International Corp.

Dunmore ist ein internationaler Hersteller von beschichteten und laminierten Filmen und Folien mit Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Deutschland. Dunmore ist Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Folienveredelung wie z.B. Beschichtung, Metallisierung und Laminierung sowie die Auftragsfertigung von Folien und die kundenspezifische Produktentwicklung. Dunmore beliefert eine Vielzahl von Branchen, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Photovoltaik, Grafik und Etiketten, Verpackung und Isolierung. Dunmore ist eine Tochtergesellschaft von Steel Partners und nach ISO 9001:2015 und OSHA VPP Star zertifiziert.

Über FendX Technologies Inc.

FendX ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten konzentriert, die das Leben der Menschen durch die Reduzierung der Ausbreitung von Krankheitserregern sicherer machen. Das Unternehmen entwickelt sowohl Folien- als auch Sprühprodukte, um Oberflächen vor Kontaminierung zu schützen. Das in Entwicklung befindliche Referenzprodukt, die Folie REPELWRAP, ist eine Schutzfolie mit Oberflächenbeschichtung, die aufgrund ihrer Abweisungseigenschaften das Anhaften von Krankheitserregern verhindert und deren Übertragung auf kontaminationsanfällige Oberflächen reduziert. Die Sprüh-Nanotechnologie ist eine bifunktionelle Sprühbeschichtung, die zur Reduzierung der Kontamination von Oberflächen durch Abweisung und Abtötung von Krankheitserreger entwickelt wird. Das Unternehmen führt in Kooperation mit branchenführenden Partnern, unter anderem der McMaster University, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unter Einsatz seiner Nanotechnologie durch. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz für seine Technologie und sein IP-Portfolio von McMaster; diese umfasst Nanotechnologie-Formulierungen für Folien- wie auch für Sprühbeschichtung.

Für das Board

"Carolyn Myers"

Carolyn Myers

Chief Executive Officer und Direktor

Ansprechpartner

Dr. Carolyn Myers, CEO und Direktor

1-800-344-9868

Alyssa Barry, Investor Relations

1-833-947-5227

mailto:investor@fendxtech.com

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://fendxtech.com/ und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Die Canadian Securities Exchange und die Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, unter anderem in Bezug auf: die Skalierungs- und Testinitiativen des Unternehmens; Aussagen über den erfolgreichen Abschluss der Optimierung des Herstellungsprozesses; Aussagen über die Pläne zur Durchführung von Praxistests mit Giulietta und einer Reihe von Industriestandorten, um die Leistung zu bewerten, und die Absicht, möglicherweise weitere Teststandorte in anderen Branchen einzubeziehen; die Erwartung, dass die erzielten Ergebnisse bestätigen werden, dass die Folie ihre abweisenden Eigenschaften beibehält, wie sie im Labor der McMaster University nachgewiesen wurden; der Abschluss und die voraussichtlichen Details sowie die wahrgenommenen Vorteile der Praxistests bei Giulietta, einschließlich des Beitrags zum Schutz von Oberflächen und zur Sicherheit von Menschen; Aussagen über den Übergang zu einer groß angelegten kommerziellen Produktion; Aussagen über die Ergebnisse weiterer Teststandorte, die zusammen mit den Erkenntnissen von Giulietta dem Unternehmen robuste Daten über die Leistung der REPELWRAP-Folie in verschiedenen realen Umgebungen liefern sollten, die zum endgültigen Produktdesign beitragen und dem Unternehmen den Übergang zur kommerziellen Produktion ermöglichen sollten; die Überzeugung des Unternehmens, dass REPELWRAP im Gesundheitswesen und in anderen Branchen Anwendung finden wird; und in der Entwicklung befindliche Produkte und damit verbundene Vorteile bei der Reduzierung von Krankheitserregern. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "strebt an", "potentiell", "Ziel", "objektiv", "prospektiv" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", oder sind solche Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen beruhen und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Infolgedessen kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind u.a.: Produktkandidaten, die sich erst in der Formulierungs-/Reformulierungsphase befinden; die begrenzte Betriebserfahrung; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; die Abhängigkeit von Kooperationspartnern, Lizenzgebern und anderen; Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher und politischer Bedingungen; und andere Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können. Der Leser wird dazu angehalten, sich auf solche öffentlichen Unterlagen zu beziehen, um eine umfassendere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu erhalten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74462Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74462&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3144601067Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18059664-fendx-meldet-standort-leistungstests-repelwrap-folie-realen-bedingungen-preisgekroenten-restaurant-giulietta